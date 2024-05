Simone Di Paquale, nato il figlio: gli auguri di Milly Carlucci (video)

Simone Di Pasquale è diventato padre per la prima volta. Ieri, 21 maggio, il ballerino e la compagna Maria Di Stolfo hanno annunciato la nascita del loro figlio con una storia su Instagram. Il volto di Ballando con le stelle ha condiviso la foto della manina del piccolo, che hanno chiamato Gabriele. Il bebè è nato presso l’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma e i genitori non potrebbero essere più felici per l’arrivo del frutto del loro amore.

Proprio una settimana fa, Maria Di Stolfo ha pubblicato una foto insieme a Simone risalente agli inizi della loro storia, circa tre anni fa. Vedendo quell’immagine, la donna non ha potuto fare a meno di emozionarsi pensando al fatto, che in pochissimo tempo, sarebbe arrivato il loro bambino. Ebbene, questione di pochi giorni, e Gabriele è finalmente nato. L’opinionista di Ballando con le Stelle e la sua compagna hanno ricevuto numerosi messaggi di auguri da parte dei loro seguaci, così come da vari volti dello spettacolo e protagonisti dello show di Rai Uno, tra cui la storica opinionista Rossella Erra.

Ovviamente, non potevano mancare, infine, le congratulazioni di Milly Carlucci. Da ieri, in tanti stavano aspettando con ansia un messaggio della conduttrice per lo storico maestro di ballo di Ballando, con cui lavora da tanti anni. Ebbene, la presentatrice non si è limitata a lasciare un commento per l’arrivo di Gabriele, bensì ha deciso di fare un vero e proprio video di auguri per i neo-genitori. Ecco le parole di Milly:

Benvenuto Gabriele! Che grande gioia annunciare l’arrivo nel clan di Ballando con le stelle dell’ultimo nato, che è il figlio di Simone Pasquale e di Mary. Il più nuovo, il più fresco ballerino. Chissà se vorrà essere ballerino… ma qualsiasi cosa vorrai essere Gabriele, da noi sarai sempre benvenuto! E anche un bacio a papà e mamma.

Dunque, un gesto bellissimo da parte della Carlucci, che ormai considera i colleghi di Ballando con le stelle come la sua seconda famiglia.

Chi è Maria Di Stolfo, la compagna di Simone Di Pasquale

Maria Di Stolfo è originaria di Ischitella, in provincia di Foggia. In passato, ha partecipato al concorso di Miss Italia nel 2007, arrivando alle pre-finali. Attualmente, invece, lavora come insegnante in una scuola elementare a Roma. Maria e Simone si conoscono da tempo, difatti erano stati insieme circa quindici anni fa. Nel 2021, dopo un lungo periodo, sono tornati insieme. Nel 2023, Maria era rimasta incinta, ma purtroppo hanno dovuto affrontare il dolore di un aborto spontaneo. Lo scorso dicembre, infine, Maria e Simone hanno annunciato di aspettare un bebè, nato ieri, 21 maggio. Gabriele è il primo figlio per Simone, mentre Maria è già mamma di un bambino nato da una precedente relazione.