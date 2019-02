Simone Cristicchi emoziona Mara: ecco chi l’ha spinto a tornare in scena

Simone Cristicchi emoziona tutti a Domenica In: Mara Venier non riesce a parlare

Standing ovation a Domenica In per Simone Cristicchi. Il cantante con Abbi cura di me, brano presentato al Festival di Sanremo 2019, emoziona tutti. Il pubblico, applaudendo, si alza in piedi a fine esibizione e lui non può non ringraziarli per il grande affetto. Anche Mara Venier non può trattenere l’emozione, tanto che confessa di non riuscire neppure a parlare. La conduttrice spiega di avere l’influenza, ma non è questo il motivo per cui in questo momento non riesce a esprimersi. Infatti, ammette che quello di Cristicchi è un brano che è riuscito a entrarle nel cuore. “Faccio fatica a parlarti, questa canzone tocca l’anima di oguno di noi, commovente”, dichiara Mara in diretta. La conduttrice ricorda subito dopo che Simone, sebbene non sia arrivato sul podio della classifica finale, è riuscito a conquistare ben due premi: quello della migliore interpretazione e quello della migliore composizione dato dall’orchestra. Il cantante rivela di essere davvero soddisfatto per il risultato ottenuto, poiché è sicuro di essere riuscito ad attirare l’interesse di moltissime persone.

Simone Cristicchi: ecco il motivo per cui è tornato a dedicarsi alla musica

Cristicchi era sicuramente uno dei favoriti di questa 69esima edizione del Festival. Il cantante non può che esserne soddisfatto: “Io sono contentissimo così, ho visto crescere giorno dopo giorno, ora dopo ora, questo brano sui social. Ho ricevuto un video di una classe che stava cantando questa canzone, è arrivata ben oltre qualsiasi aspettativa”. Mara ricorda che Simone è stato assente dalle scene musicali per diversi anni, poiché ha scelto di dedicarsi al teatro. Ma cosa ha spinto il cantante a tornare con un nuovo disco? Lui stesso confessa che c’è una persona, in realtà, che l’ha convinto a ritornare a dedicarsi alla musica: sua madre Lucia. Mara e Simona Izzo non possono fare a meno di ringraziare la donna per aver spinto il cantante a tornare in scena.

Simone Cristicchi: il significato della canzone di Sanremo Abbi cura di me

Con Abbi cura di me, Simone rivela di aver deciso di proporre la fragilità dell’essere umano. Non solo, il cantante è convinto che grazie all’amore è possibile cambiare la società, che in questo momento sarebbe composta da egoismo e indifferenza “verso le persone che soffrono”. Intanto, in questi giorni, Cristicchi è anche finito in una bufera, in quanto è stato accusato di plagio.