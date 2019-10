Simone Bonaccorsi e Chiara dopo Temptation Island Vip: la scelta d’amore

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi dopo Temptation Island Vip: il grande passo, l’amore procede a gonfie vele

Come stanno Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito? La coppia ha superato a pieni voti la prova Temptation Island Vip e oggi continua a macinare amore. Addirittura è pronta al grande passo: andare a convivere e chissà che anche l’altare non sia più solo un miraggio. E pensare che durante il reality delle tentazioni in pochi avrebbero scommesso su un simile epilogo. Chiara, infatti, sembrava trovarsi a meraviglia nel villaggio dei single. Un atteggiamento che attirò su di lei parecchie critiche da parte dei telespettatori. L’unico a non scomporsi fu Bonaccorsi, impassibile e sicuro dei sentimenti provati dalla sua dolce metà. “La conosco, non ho paura…”, ripeteva ai suoi compagni di viaggio. E aveva ragione.

Temptation Island Vip, il viaggio di Simone e Chiara

E che ragione! Chiara a un certo punto della sua avventura chiese a sorpresa il falò anticipato. Tutti si aspettavano l’annuncio dell’addio a Simone. Tutti, ma non lui, granitico nelle sue convinzioni. E infatti ci fu un colpo di scena: la ragazza volle il confronto non per lasciarlo ma semplicemente per dirgli che ormai le era tutto chiaro: Bonaccorsi era l’uomo che amava. E che ama tuttora tanto che a breve andrà a convivere con lui. ‘Due cuori e un tetto’, dove coltivare una relazione che promette un futuro roseo… La convivenza e poi? L’altare s’avvicina.

“Dopo il nostro lungo viaggio nei sentimenti il nostro progetto, unitamente ad altri di lavoro e formazione, è quello di andare a vivere insieme”

“Sin da piccolo mi sono sempre piaciute le sfide”, ha esordito Simone in un post Instagram pochi giorni fa. Post in cui ha annunciato la scelta di andare a convivere: “Ho vinto e qualche volta ho perso; ma una delle vittorie più importanti è stata lei, Chiara. Sono stati 21 lunghissimi giorni, sembrava che non finissero mai, da un lato avevo paura, ma percepivo in me, che questa esperienza si sarebbe conclusa bene. Dopo il nostro lungo viaggio nei sentimenti il nostro progetto, unitamente ad altri di lavoro e formazione, è quello di andare a vivere insieme”.