Simone: “Chiara non è una poco di buono”. La reazione della Marcuzzi

Simone Bonaccorsi a Temptation Island Vip: “Chiara Esposito non è una poco di buono”. Alessia Marcuzzi non riesce a trattenere il riso

Simone Bonaccorsi continua imperterrito a difendere Chiara Esposito, nonostante la ragazza si stiano dimostrando molto intraprendente con alcuni single di Temptation Island Vip. Su Twitter è piovuto di tutto. Tanti gli utenti che dipingono il ragazzo come un giovane troppo ingenuo. Durante la puntata Alessia Marcuzzi ha invece avuto una reazione tutta da decifrare nei confronti di Simone. Al suo ennesimo “Mi fido di lei”, la conduttrice non è riuscita a trattenere un largo sorriso. Compassione? Affetto? Risata un poco ironica? Chissà. Una cosa è certa. Al momento l’unico convinto che la Esposito non sia assolutamente ‘pericolosa’ è proprio Bonaccorsi visto che pure i suoi compagni d’avventura hanno avuto facce molto perplesse circa il comportamento finora tenuto da Chiara.

“Io la amo e per me non mi mancherà di rispetto”

Già nella prima puntata Chiara aveva dato un assaggio di essere molto espansiva. Nella seconda ha proseguito sulla stessa rotta. “Lei è tutta un fuoco”, ha chiosato Serena Enardu chiacchierando con Anna Pettinelli e aggiungendo: “Lui le ha già (le corna)”. Il fatto a cui si è riferita la fidanzata di Pago non è relativo al programma ma a una vicenda esterna. Fatto sta che la Esposito nello show ha continuano ad avvicinarsi molto sia a Fabrizio, sia ad Antonio. Ma Bonaccorsi non ha alcun dubbio su di lei: “Chiara non è una poco di buono… La amo da morire e mi fido.” Il giovane è ferreo, sicuro: “Io la amo e per me non mi mancherà di rispetto.” Alessia Marcuzzi a questo punto non è riuscita a trattenere un ampio sorriso. Chissà che cosa avrà pensato della situazione.

La voce su Simone che capovolgerebbe la situazione

Lungo la giornata di oggi è arrivato uno spiffero molto curioso, in quanto, se vero, capovolgerebbe del tutto la dinamica vista finora nel reality. Il sussurro narra di un tradimento di Bonaccorsi alla sua dolce metà; il fatto sarebbe avvenuto pochi mesi prima che la coppia entrasse a Temptation Island Vip. Voci e chiacchiere al momento, nulla più. Chissà cosa ci sarà di vero tra tanti spifferi.