Simone Bonaccorsi di Temptation Island Vip ha tradito Chiara Esposito? Arriva una segnalazione molto particolare

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito sono una delle coppie di Temptation Island Vip che nella prima puntata del programma, andata in onda ieri, hanno fatto più rumore. Ciò che è balzato agli occhi del pubblico è stato, però, il comportamento della bella Esposito. La ragazza, infatti, da molti è stata giudicata fin troppo esuberante e scorretta nei confronti del suo fidanzato. Simone, ovviamente, nel vedere la sua dolce metà rapportarsi con altri ragazzi e, soprattutto, fumare ci ha perso letteralmente la testa. Il più bello d’Italia è apparso nervoso e deluso da quello che è stato il comportamento della sua Chiara.

Simone, dalla rabbia per le sigarette di Chiara alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano

Simone si è addirittura sentito preso in giro, specialmente perché era convinto che, grazie a lui, la sua ragazza non fumasse più. Questo episodio, però, ha fatto sorridere il pubblico di Temptation Island Vip che nel giovane ha rivisto i comportamenti di Nicola Panico che partecipò a Temptation Island insieme all’ormai famosa Sara Affi Fella. Deianira Marzano ieri sera, però, ha fatto intendere che le cose non sono proprio come sembrano ed ha promesso che oggi avrebbe fatto una pesante rivelazione. Bene, l’influencer napoletana ha mantenuto la promessa. Stamane, infatti, ha confidato ai suoi follower di essere stata contattata da una ragazza con la quale il Bonaccorsi avrebbe tradito la Esposito una manciata di mesi fa. “Fino ad ora non c’erano video per Chiara, allora il video a Chiara lo faccio vedere io. Ma come mai Simone adesso fai tutto il disperato in televisione, dove hanno detto che sei fidanzato e da 10 mesi sei tornato con lei, mentre qualche mese fa te la spassavi con quest’altra ragazza che mi ha contattata e mi ha mandato tutte le prove? Per come stanno le cose tra Simone e Chiara non saprei chi scegliere!”, ha rivelato Deianira postando, inoltre, delle foto di Simone parecchio ‘compromettenti’.

Temptation Island Vip: Simone ha tradito Chiara? Pare che le prove esistano davvero

Le prove di questo tradimento sembrano esserci tutte. Almeno, questo è quanto si evince dalle parole della Marzano: “Con l’aiuto di Amedeo Venza abbiamo parlato con questa ragazza, e controllato le date. In pratica questo Simone ieri faceva tutta la parte di quello tradito in passato e poi se la spassava a gennaio, ma anche nei mesi successivi, con un’altra ragazza, mentre era fidanzato. Ci sono foto e conversazioni che provano tutto”.