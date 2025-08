Simona Ventura “vuole Bettarini al Grande Fratello”, lui reagisce male: sfogo

Sale l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello che, dopo l’era Signorini, vedrà protagonista alla conduzione Simona Ventura. A settembre la Casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti. Ancora una volta le dinamiche del talent show saranno trasmesse su Canale 5. Nelle scorse ore si è diffusa la voce, messa in circolo dal magazine Nuovo, che la ‘Tigre di Chivasso’ vorrebbe avere al suo fianco nel ruolo di inviato esterno il suo ex marito Stefano Bettarini. Tra l’altro, l’ex calciatore toscano si è già cimentato in passato in un simile impegno. Nel 2017 fu l’inviato de L’Isola dei Famosi, all’epoca timonata da Alessia Marcuzzi.

Stefano Bettarini al Grande Fratello? Lo sfogo dell’ex calciatore

Secondo Nuovo, Ventura vorrebbe rispolverare il ruolo di inviato esterno al GF, quello ricoperto per anni da Marco Liorni. E nel farlo, avrebbe pensato all’ex marito, che, tra l’altro, conosce perfettamente i meccanismi del reality show, avendovi partecipato per due volte come concorrente. Ebbene, cosa c’è di vero nell’indiscrezione lanciata dal magazine? Pare niente. Bettarini, infatti, attraverso una dura storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha fatto trapelare la sua reazione alla voce sul suo conto, smentendo categoricamente di essere in trattativa per approdare al Grande Fratello.

“Se dovessi trascorrere il mio tempo a smentire tutto ciò in cui vengo coinvolto, toglierei prezioso tempo alle cose e ad i valori per me davvero importanti, a cominciare dalla mia famiglia. Buon vento”, ha tuonato il ‘Betta’ sui suoi profili social, con evidente riferimento a quanto riportato da Nuovo. Dunque, la voce relativa a un suo eventuale coinvolgimento come inviato al GF è priva di fondamento. Chi aveva pregustato una curiosa accoppiata degli ex coniugi Ventura-Bettarini al timone del programma rimarrà deluso.

D’altra parte, la voce era parsa fin da subito alquanto ‘sbilenca’ visto il precedente di Bettarini con il Grande Fratello. L’ex calciatore è stato protagonista della trasmissione nel 2016, nella prima edizione Vip dello show. Poi, sempre da inquilino, vi ha preso parte nel 2022. E qui accadde un patatrac.

Nella Casa più spiata d’Italia rimase poche ore, venendo rapidamente squalificato per un controverso caso di bestemmia. Allora Alfonso Signorini e il suo team di autori erano soliti infliggere ‘punizioni’ drastiche. Il punto è che Bettarini ha sempre sostenuto di non aver bestemmiato e di essere stato cacciato ingiustamente. La vicenda ha anche avuto strascichi a livello legale. Insomma, non si è lasciato benissimo con il mondo Mediaset, per usare un eufemismo.

Stefano Bettarini, cosa fa oggi e i rapporti con Simona Ventura

Bettarini e l’ex moglie Simona Ventura hanno due figli, Giacomo e Niccolò. Dopo la separazione burrascosa, i due ex coniugi hanno instaurato un rapporto civile, seppur non hanno mancato di lanciarsi frecciatine di recente. Come è noto, la conduttrice si è risposata con Giovanni Terzi. Il ‘Betta’, invece, da anni fa coppia fissa con Nicoletta Larini con la quale ha anche partecipato a Temptation Island Vip. L’ex calciatore oggi vive in Toscana con la compagna ed è impegnato in svariati affari. In particolare è attivo nel mercato del mattone.