Bettarini, Verissimo: bordata a Simona Ventura, la frase sulle nozze

Lacrime e frecciatine: Stefano Bettarini è tornato dopo anni di assenza su una rete Mediaset. Non lo si vedeva dai tempi della cacciata nel 2020 dal Grande Fratello Vip per un caso di bestemmia. L’ex calciatore è stato invitato da Verissimo. Silvia Toffanin lo ha intervistato nella puntata in onda domenica 26 gennaio. Bettarini ha parlato del profondo dolore vissuto di recente a causa della morte del padre. Inoltre ha rilasciato delle dichiarazioni sull’ex moglie Simona Ventura, con la quale ha avuto due figli. Nel corso della chiacchierata, non ha lesinato una stoccata velenosa alla conduttrice di Chivasso.

“È fresca ancora… noi abbiamo una famiglia molto unita. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 86 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni”. Così Bettarini a proposito della morte di papà Mauro, deceduto lo scorso dicembre. Tra le lacrime ha ricordato che “lui era il mio primo allenatore”. “Per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n’è andato; lo porto dentro di me ogni giorno”, ha aggiunto l’ex calciatore. Stefano ha inoltre raccontato che negli ultimi 12 giorni ha sofferto parecchio in quanto la malattia si è fatta sempre più aggressiva. L’anziano ha voluto morire nella sua casa. “Siamo stati con lui fino all’ultimo respiro”, ha sottolineato Bettarini.

L’ex giocatore ha poi rimarcato che quando il padre ha cominciato le cure palliative ha iniziato a soffrire ancor di più anche dal punto di vista emotivo in quanto si è reso conto che sua moglie e i suoi figli “lo vedevano così”. “Era come se si vergognasse di farsi vedere in quelle condizioni. Purtroppo non ci si poteva far niente, la malattia è così”, ha continuato Bettarini aggiungendo che ciò che più fa male in determinate situazioni e il senso di impotenza che si prova. “L’impotenza ti uccide – ha chiosato -. Mia mamma? Lei è forte. Tra matrimonio e fidanzamento, è stata con papà per 61 anni”.

La stoccata a Simona Ventura

Spazio poi ai rapporti attuali con Simona Ventura, con tanto di bordata indirizzata all’ex moglie a cui è rimasto legato circa 10 anni e con la quale ha avuto due frutti d’amore, Nicolò e Giacomo. “Con Simona alti e bassi; rimane la mamma dei miei figli e per quello la rispetterò sempre. Però purtroppo le vite… ognuno prende le proprie strade e vive con la propria coscienza”, ha precisato. Poi la stoccata affilata giunta quando Silvia Toffanin gli ha fatto notare che ‘Super Simo’ si è risposata con Giovanni Terzi:

“Lei si è risposata e io no perché ho dato priorità ad altro, ai miei ragazzi (i figli, ndr). Avverto che loro vivono in maniera gelosa e possessiva questa cosa dei genitori che si risposano. Non vorrei ferirli in alcun modo. Magari quando saranno grandi, capiranno che si possono prendere anche strade in cui i genitori si riaccompagnano”.

Il rapporto con Nicoletta Larini e la frase sull’assenza della tv

Da anni Bettarini è legato sentimentalmente a Nicoletta Larini. Come hanno preso i suoi figli il fatto che abbia trovato una compagna di vita? “Inizialmente loro me le hanno bocciate tutte e non li biasimo perché loro vorrebbero il primo posto; poi con il tempo hanno iniziato ad apprezzare la persone. Il tempo dà certe conferme e loro hanno visto l’attaccamento che c’è di Nicoletta nei miei confronti e l’amore che nutre verso di me”.

L’ex calciatore ha ricordato che con la Larini fa coppia da più di sette anni, rimarcando di essere molto fiero della compagna. Tempo per un figlio? “Chissà; al momento non ne parliamo perché ultimamente abbiamo pensato ad altro, servirebbe più spensieratezza”.

Infine una frase lapidaria sulla sua assenza dalla tv che, come è noto, perdura da quando al GF Vip è stato squalificato per una presunta bestemmia. Pare che la vicenda sia finita in tribunale. Naturalmente, l'”aziendalista” Toffanin non ha voluto entrare nei dettagli del caso. “La tv? Ora non mi manca, non ho un ricordo felice ma penso che ormai sia più imporrante pensare al presente e al futuro”, si è limitato a dire Bettarini. Sipario!