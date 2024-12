Bettarini, grave lutto. Il ricordo: “Il prezzo dell’amore è la perdita”

Nelle ultime ore è venuto a mancare il padre di Stefano Bettarini, Mauro Bettarini. La notizia è stata data dallo stesso ex calciatore attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, attraverso la quale ha voluto dare il suo ultimo saluto al caro defunto. E’ stato proprio Mauro a trasmettere al figlio l’amore per il calcio ed i due erano molto legati.

Si è spento all’età di 86 anni Mauro Bettarini, padre di Stefano Bettarini. Come il figlio anche lui è stato un ex calciatore, oltre che un assicuratore molto conosciuto a Siena. E’ stato proprio lui a trasmettere a Stefano la passione per il gioco del calcio. La triste notizia è stata data dallo stesso Bettarini attraverso una storia pubblicata sui social. L’ex di Simona Ventura ha difatti voluto ricordare suo padre con un toccante messaggio condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale con cui gli ha dato il suo ultimo saluto.

Queste le parole rivolte da Stefano a Mauro in seguito alla sua scomparsa:

Il prezzo dell’amore è la perdita. Ciao babbo.

Stefano Bettarini è sempre stato molto legato a suo padre, con il quale ha condiviso l’amore per il calcio. E’ stato difatti proprio in una delle ultime squadre allenate da Mauro, precisamente lo Staggia Senese, che Stefano ha iniziato la sua carriera come calciatore. L’uomo aveva da poco compiuto 86 anni.

Chi era Mauro Bettarini, padre di Stefano

Come detto, anche Mauro ha avuto un passato come calciatore. Nello specifico la sua carriera nel mondo del calcio è iniziata negli anni ’50 nelle giovanili della Roma come portiere. Dopo quattro stagioni con la maglia giallorossa ed in seguito ad una bocciatura, però, i suoi genitori gli imposero uno stop dallo sport. Trasferitosi a Buonconvento, in provincia di Siena, Mauro Bettarini si è successivamente iscritto all’università, alla facoltà di giurisprudenza. Tuttavia non ha mai abbandonato del tutto la sua passione per il calcio, ottenendo un ingaggio dal Poggibonsi, all’epoca in serie D.

Nel 1971 ha deciso però di appendere gli scarpini al chiodo. Dopo aver conseguito la laurea, ha iniziato a lavorare come assicuratore (professione che ha svolto fino al pensionamento) portando avanti la passione per il calcio come allenatore di numerose squadre minori come Sinalunga, Chiusi, Colle Val d’Elsa e Staggia Senese.