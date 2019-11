Simona Ventura, Verissimo: cos’è successo al viso? I fan stuzzicano

Simona Ventura a Verissimo: cosa è successo al volto? I fan su Twitter stuzzicano la conduttrice. In passato SuperSimo confessò il pentimento sui ritocchini

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono sbarcati a Verissimo dove hanno raccontato la loro love story. Il matrimonio non è così lontano: seppur non c’è ancora una data certa, c’è una comunione d’intenti. Insomma, calma e gesso ma qualcosa bolle in pentola. Già si pensa ai testimoni? A onor del vero ci hanno pensato i giornali. “Bettarini? Non lo sapevamo, hanno iniziato a ricamarci sopra i giornali. Però è un’ottima idea. Stefano è una persona a cui io voglio molto bene e con cui vado molto d’accordo”, ha spiegato Giovanni con il suo consueto aplomb. L’intervista è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori che si sono riversati su Twitter lasciando molti commenti positivi sulla coppia. Alcuni hanno battuto anche su un particolare del viso di SuperSimo… I ritocchini…

Verissimo, Simona Ventura: i fan tornano a ‘battere’ sui ritocchini

Su Twitter sono stati diversi gli utenti che hanno notato dei particolari nel volto di SuperSimo durante la chiacchierata a Verissimo. Ecco alcuni commenti a caldo: “Cosa è capitato a Simona Ventura? Spero siano le luci e i filtri televisivi, ma sembra che abbia veramente, decisamente, ulteriormente ecceduto coi ritocchini”. “Mio Dio Simona! Ma chi diavolo ti ha conciato così?! Fate uscire il nome di questo chirurgo. Denunciatelo!”. “C’è qualquadra che non cosa in volto alla Simo”. “Ma che si è combinata in faccia la Ventura?”. “Simona, qualunque cosa tu abbia fatto al viso, fermati”. “La Ventura si è rifatta troppo!”. D’altra parte, in passato, la conduttrice non ha nascosto di essere ricorsa alla chirurgia e di essersene poi pentita.

Simona Ventura e il pentimento sulla chirurgia estetica

“I ritocchini? Io ho smesso, di fatto. Soprattutto in faccia, adesso basta!”, raccontava Super Simo a Francesca Fagnani nel programma Belve. “C’è stato un momento, due anni fa, quando sono andata da Maurizio Costanzo… – confidava -. Quando mi sono guardata mi son messa a piangere. Allora lì ho detto stop”. Infine chiosava: “Non lo rifarei, però allora andava bene. Ho sempre fatto le cose un po’ per ribellione. In faccia sto recuperando la mia espressività, anche perché non devo fare la modella. Mi piace poter andare avanti, ho recuperato la mia espressività, anche perché voglio avere questa”.