Simona Ventura e l’amore per Terzi: Bettarini testimone di nozze? La verità

Simona Ventura e il grande amore per Giovanni Terzi. Stefano Bettarini sarà davvero il loro testimone di nozze? La verità a Verissimo

Accanto a Giovanni Terzi, Simona Ventura sembra rinata. La conduttrice appare sempre più sorridente e con un volto super luminoso che indica quanto sia grande la felicità che sta vivendo. I due sono innamoratissimi e, pensate un po’, hanno già deciso di sposarsi. A quando le nozze? Beh, la data precisa ancora non si sa. Non si sa il giorno e il mese però l’anno si: il 2020. Dunque, l’anno prossimo Super Simo convolerà a nozze. Si, il giornalista sembra essere proprio l’uomo giusto per lei. La dolce coppietta sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani, 30 novembre. E a Silvia Toffanin i due hanno parlato del sentimento che li unisce ed hanno rivelato anche qualche chicca riguardante proprio il loro matrimonio.

Simona Ventura: “Con Giovanni ho trovato la serenità”

Simona Ventura per il suo fidanzato ha speso solo parole ricche d’amore: “Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita”, ha detto speranzosa e poi ha raccontato:“È stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato”.

Giovanni Terzi rivela: “Simona mi ha salvato la vita”

Il giornalista, invece, ha fatto sulla sua amata una rivelazione molto particolare: “Simona è colei che mi ha salvato la vita. È arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità”. Insomma, la showgirl è stata per lui un vero e proprio angelo che gli ha teso la mano e gli ha donato la luce che aveva perso. È questo, forse, ciò che rende il loro amore ancora più prezioso.

Stefano Bettarini testimone di nozze? La risposta di Simona

Negli ultimi giorni, il settimanale Chi ha spifferato che Giovanni Terzi avrebbe chiesto a Stefano Bettarini di essere il testimone di nozze, insieme a Niccolò, il primogenito dell’ex calciatore e della Ventura. Ma è davvero così? Sembra proprio di no. Perché proprio Simona ha così risposto a Silvia Toffanin: “Non ci avevamo pensato, ma è una bellissima idea”.