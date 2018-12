Simona Ventura, tutta la verità: fine della storia con Gerò, rapporto con Bettarini

Simona Ventura confessa quali sono i motivi che l’hanno spinta a chiudere la relazione con Gerò Carraro

Simona Ventura, ospite a Mattino 5, racconta a Federica Panicucci tutta la verità sulla fine della sua storia d’amore con Gerò Carraro. La nota conduttrice ha da poco annunciato di aver chiuso la sua relazione con il produttore cinematografico e l’ha fatto attraverso i social. Simona rivelava di aver bisogno di una pausa, ora però rivela che questa storia d’amore si è conclusa definitivamente. Fortunatamente la Ventura può oggi vantare un bellissimo rapporto con Gerò. La conduttrice rivela di aver scelto di mantenere un rapporto di stima e affetto con il produttore. Tra loro, infatti, c’è un sentimento molto forte e questo non cambierà mai. Ma per quale motivo questa storia è giunta al capolinea? Simona finalmente ne parla di fronte alle telecamere e spiega tutta le verità riguardante la fine di questa relazione, che sembrava averle fatto tornare il sorriso. La Ventura ammette di volersi dedicare pienamente alla sua famiglia e al suo lavoro. Queste al momento sono le sue priorità.

Simona Ventura chiude con Gerò Carraro e ricorda la difficile separazione con Stefano Bettarini

Simona spera che Gerò possa incontrare una donna che si dedichi a lui al cento per cento. Al momento, ritiene di essere molto fortunata. Dopo l’incidente di Niccolò, la conduttrice ha iniziato a riflettere su ciò di cui ha davvero bisogno in questo periodo. Nel suo futuro, dunque, non vede la presenza di Gerò. Nonostante ciò, tra loro è rimasto molto affetto. Nel frattempo, Simona appare rinata a Mattino 5. Lei stessa ammette di essere una donna molto soddisfatta e serena. Si sente risolta e felice di vivere, soprattutto dopo aver ritrovato la sua strada nel mondo dello spettacolo. Durante l’intervista, non può non ricordare la difficile separazione da Stefano Bettarini. La Ventura afferma che quel momento le provocò molto dolore. Solo dopo diversi anni, è riuscita a ritrovare il sorriso.

Simona Ventura, con Stefano Bettarini sono una grande famiglia

Ora con Bettarini ha un bellissimo rapporto e dopo Natale si riuniranno tutti insieme per trascorrere le feste insieme. In questi ultimi tempi, la Ventura è riuscita a ricostruire ciò che con Stefano si era rotto. A lui vorrà sempre bene, in quanto padre dei suoi figli e ormai la loro difficile separazione sembra essere solo un lontano ricordo. Pertanto,lei stessa rivela che trascorreranno le feste di Natale come una grande famiglia.