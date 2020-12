Simona Ventura torna in tv: “Entusiasmo”. Come funziona Game of Games

SuperSimo non si ferma e annuncia il suo ritorno in tv sul suo profilo Instagram, più agguerrita che mai. La conduttrice sarà in onda nella prossima primavera con il nuovo show game di Rai 2, tutto da scoprire

Simona Ventura è inarrestabile. La sua forza di volontà e determinazione le hanno permesso di scrivere fino ad oggi un curriculum di successo. Questo le ha garantito di essere non solo una delle personalità dello spettacolo più amate dal grande pubblico ma anche di avere l’esperienza necessaria per poter condurre il nuovo game show di Rai 2.

SuperSimo proprio qualche ora fa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra seduta su una poltrona mentre sfoggia un sorriso a trentadue denti, pronta per la sua nuova avventura. Sullo sfondo degli scatti che immortalano alcuni dei suoi più importanti lavori. A corredo del post una didascalia: “Mai niente e nessuno potrà togliermi l’entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones”.

Una frecciata a chi la dà per vinta oppure un “grido di battaglia” per alimentare l’entusiasmo per il progetto in corso? Non lo sapremo mai con certezza. Ciò che importa è che la Ventura sia carica, a scapito di quanti in questi giorni hanno sostenuto la sua decadenza televisiva, uno fra questi Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, in un’intervista aveva dichiarato che la conduttrice non riusciva neppure ad arrivare a fine mese.

Simona Ventura, però, sembra non preoccuparsi troppo delle dicerie. Infatti, già qualche settimana fa sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un video in cui lanciava l’apertura dei casting per il suo nuovo programma. I concorrenti avranno un’età compresa tra i 18 e i 50 anni. Secondo quanto riportato TvBlog, inoltre, Game of Games verrà trasmesso la prossima primavera su Rai 2, a marzo 2021, e sarà composto da sei appuntamenti.

Inoltre, già qualche tempo fa Simona aveva dichiarato di essere molto contenta. Il direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo ha infatti creduto in lei al punto da affidarle una trasmissione che le calzi alla perfezione.

Simona Ventura a Game of Games: le regole del gioco

La trasmissione che vedrà SuperSimo impegnata nella prossima stagione televisiva è tratta da un format condotto da Ellen De Generes, volto molto popolare negli Stati Uniti. Il programma è prodotto dalla NBC e consiste in una serie di giochi a cui i concorrenti devono partecipare.

La trasmissione è organizzata in quattro match preliminari in cui verrà decretato un vincitore che accederà a una semifinale. Qui lo stesso si giocherà il montepremi in una prova conclusiva in cui il concorrente dovrà indovinare i volti di dieci personaggi famosi dopo aver scelto una determinata categoria. In base alle risposte corrette date, il montepremi salirà fino a raggiungere il massimo.

I giochi preliminari sono tra i più disparati: dal classico gioco delle sedie musicali alla parola misteriosa fino alla sedia girevole. La cosa fondamentale è che siano divertenti e che ci si diverta.