Simona Ventura torna a Citofonare Rai2: la paresi facciale persiste

Simona Ventura torna in diretta a Citofonare Rai2. Due settimane fa, la conduttrice è apparsa per la prima volta in televisione con una paresi facciale. La conduttrice aveva spiegato di essere stata colpita dalla paralisi di Bell, una condizione fortunatamente non grave e trattabile. Dopo aver iniziato una terapia a base di cortisone, la Ventura avrebbe dovuto riprendersi in fretta, senza avere effetti permanenti. Tuttavia, la scorsa domenica, 14 aprile, Simona è apparsa nel suo talk di Rai 2 di nuovo con una paralisi parziale del viso. Nonostante fosse andata in studio con l’intenzione di partecipare alla puntata, la Ventura ha poi deciso di abbandonare la diretta, dichiarando di aver bisogno di riposo per recuperarsi al meglio.

Quella stessa sera, si è poi collegata da casa con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. Com’è noto, la Ventura fa parte del cast fisso del programma. Dunque, per partecipare alla diretta senza fare eccessivi sforzi, aveva scelto di fare un collegamento invece di presentarsi direttamente in studio. Ma, pare che Simona non riesca proprio a stare lontana dal suo lavoro e, di conseguenza, dalla televisione. Nonostante la paresi facciale, questa mattina, 21 aprile, Simona è tornata di nuovo a Citofonare Rai 2.

Il riposo annunciato da Simona Ventura è stato decisamente molto breve, poiché la conduttrice ha scelto di non saltare nemmeno una puntata del suo talk show, apparendo regolarmente alla conduzione insieme a Paola Perego. La diretta è iniziata con un momento canoro delle due presentatrici, impegnate a intonare “L’amico è” in onore del primo ospite della giornata, ovvero l’addestratore cinofilo di fama internazionale, Massimo Perla.

La puntata ha quindi preso il via con l’addestratore, affiancato da un cane “attore” direttamente dal set della serie Rai “Rocco Schiavone”. Sono poi arrivati Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme alla loro figlia Maria, per un’intervista familiare. E ancora, Gloria Guida, che ha ripercorso la sua iconica carriera, oltre ad aver raccontato della storia d’amore con Johnny Dorelli. In tutto ciò, non sono stati fatti riferimenti né dati aggiornamenti sulla paresi facciale di Simona Ventura durante il programma. La conduttrice ha optato per indossare degli occhiali da sole, cercando di nascondere discretamente il viso, e ha proseguito con il suo lavoro come al solito.