Simona Ventura, The Voice: ecco perché i coach non cambiano i vestiti

Simona Ventura risponde ai fan di The Voice of Italy: ecco perché i vestiti e i look dei coach non cambiano nelle puntate del talent

The Voice of Italy è giunto alla penultima puntata della prima fase, quella delle blind auditions. C’è una domanda che alcuni fan si sono fatti e che continuano a porsi. Si tratta di un quesito curioso: perché i giudici e Simona Ventura sono sempre vestiti nella stessa maniera da quando il talent show ha avuto inizio? A spiegarlo ci ha pensato uno dei diretti interessati, cioè SuperSimo. La conduttrice lo ha fatto via social, tramite il suo profilo Instagram. Nella fattispecie la Ventura ha risposto a un suo seguace che chiedeva delucidazioni proprio sui look proposti in trasmissione.

The Voice of Italy, Simona Ventura: “Il format prevede vestiti uguali per ogni fase”

“Potrei sapere perché vi vestite sempre nella stessa maniera?“, ha scritto un utente Instagram a Simona Ventura che con prontezza ha spiegato il motivo di tale scelta. “Perché il format prevede proprio questo“, ha risposto la conduttrice che ha aggiunto: “Per tutte le blind c’è lo stesso look! Poi per le Battle ce ne sarà un altro, per i Knockout ancora un altro e per la finale live 4 giugno… paura”. In altre parole la questione dei look ‘identici’ per le diverse fasi del programma non sono altro che una scelta ‘strategica’ e non, come qualche fan ha scritto sui social, perché le puntate sono registrate. Piccolo ragionamento: a logica, proprio perché una trasmissione è registrata, c’è tutto il tempo necessario per il cambio d’abiti rispetto a una diretta.

Elettra Lamborghini: “Sono stanchissima, dentro e fuori, anche se rido sempre”

Uno dei giudici più esplosivi della nuova edizione di The Voice of Italy è senza dubbio Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera sta però passando un periodo molto faticoso, come lei stessa ha fatto sapere di recente dai suoi canali social. “Sono stanchissima, dentro e fuori. Anche se rido sempre. Non sono giù. È un periodo che, anche se sembro felice, sono molto stanca“, ha spiegato la coach del talent show, che tra sta anche registrando un nuovo singolo in questo periodo.