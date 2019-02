Simona Ventura a The Voice, tutte le novità: dalla giuria a Maria De Filippi

Simona Ventura torna in Rai alla conduzione di The Voice of Italy: “Grazie a Maria De Filippi”

Tutto è pronto per il grande ritorno di Simona Ventura in Rai. Dopo la sua esperienza nelle reti Mediaset i fan di SuperSimo potranno seguirla a The Voice of Italy, programma che la vedrà condurre in prima serata. Oggi, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Ventura ha voluto parlare del suo debutto su Rai 2 e della gioia di ritornare, dopo tanto tempo, in quella che per anni è stata la sua casa. Nel farlo, però, non ha potuto fare a meno di citare Maria De Filippi a cui, come ha spiegato lei, deve oggi molto. “Qui in Rai c’è un pezzo del mio cuore” ha dichiarato Simona “Un cuore che sa dire grazie a Maria De Filippi per quello che ha fatto per me, che oggi torna a battere sul 2 e domani… chissà”.

The Voice of Italy anticipazioni e novità, parla Simona Ventura: data di inizio e giuria

The Voice of Italy, come riportato da Chi, inizierà il 16 aprile. Molti dettagli dello show, tuttavia, sono ancora work in progress, a partire dalla giuria. Simona Ventura durante la sua intervista non ha confermato i nomi fatti in queste settimane (ovvero Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e Guè Pequeno). “Ho letto le indiscrezioni. Diciamo che stiamo lavorando ad un cast che non faccia dormire sonni tranquilli. Ne vedremo delle belle” ha dichiarato Simona. Morgan tra i membri della giuria? “Siamo in work in progress. Lui è un fuoriclasse e non solo nel ruolo di giudice. Abbiamo un rapporto particolare. Credo mi veda come una sua sorella maggiore televisiva. Lo porterei sempre con me, soprattutto in un programma musicale”.

Simona Ventura incontra Biondo: dopo Amici di Maria De Filippi i due si riabbracciano

Con Maria De Filippi Simona Ventura ha lavorato insieme anche ad Amici (dove faceva parte dei membri della giuria). Uno dei suoi allievi preferiti, come molti ricorderanno, era Biondo. Lei e il rapper si sono incontrati proprio ieri sera a Milano, durate una sfilata organizzata da Benetton. Tra i due non sono mancati abbracci e belle parole e, ovviamente, tutto è stato postato rigorosamente sui social.