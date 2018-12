Simona Ventura, svelato il futuro: news su The Voice e Temptation Vip

Simona Ventura, svelato il futuro: news su The Voice e Temptation Island Vip 2019

Nell’ultima settimana sono state diverse le indiscrezioni sul futuro lavorativo di Simona Ventura. Ora, oltre alle indiscrezioni, arrivano le prime conferme. Le news sulla presentatrice, fresca della brillante conduzione della prima edizione di Temptation Island Vip, sono state date in esclusiva dal settimanale Chi (in edicola da mercoledì 19 dicembre), che ha svelato quale sarà il prossimo ‘tragitto’ televisivo di SuperSimo. Come già si vociferava riapproderà su Raidue – la cui direzione è da poco stata affidata a Carlo Freccero, suo estimatore. Da febbraio sarà dunque la nuova conduttrice di The Voice, per il quale sono già in programma dieci prime serate. E Temptation Island Vip?

SuperSimo si sdoppia tra Rai e Mediaset: in sella a The Voice e Temptation Island nel 2019

Il ritorno in Rai, non coinciderà con l’abbandono a Mediaset. Anche perché è grazie all’azienda Fininvest e grazie al sostegno di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, che è risorta professionalmente dopo anni non entusiasmanti. Così, a fine agosto, sarà nuovamente in sella alla conduzione di Temptation Island Vip, promosso da quattro a otto puntate, fa sapere sempre Chi. Il settimanale, inoltre, racconta che l’ex moglie di Bettarini ha rifiutato l’offerta per guidare La pupa e il secchione su Italia 1, che potrebbe tornare nelle mani di Federica Panicucci.

Simona Ventura e Gerò Carraro: l’amore è arrivato al capolinea, ma è rimasta la stima e l’affetto

Se il lavoro va a gonfie vele, l’amore rallenta. La conduttrice ha da poco annunciato di aver chiuso la sua relazione sentimentale con il produttore cinematografico Gerò Carraro. E stavolta lo ha fatto in maniera definitiva e non temporanea, come successo in passato. Fortunatamente la rottura non è stata burrascosa e oggi, con l’ex compagno, ha mantenuto un rapporto di stima e affetto. Tra loro, infatti, c’è un sentimento molto forte e questo non cambierà, ha fatto sapere qualche giorno fa a Mattino 5. Durante la chiacchierata nel salotto di Federica Panicucci è tornata anche a parlare del suo rapporto con l’ex marito Stefano Bettarini.