Niccolò Bettarini aggressione, Stefano e la Ventura: “Famiglia compatta”

L’aggressione al figlio di Simona Ventura e Stefano Battarini, Niccolò, ha fatto parlare molto. Giovanni Terzi, nuovo compagno di SuperSimo, ha ricordato il momento a Storie Italiane

L’aggressione a Niccolò Bettarini ha interessato giornali e tv per davvero tanto tempo. Sull’argomento è tornato Giovanni Terzi, nuovo compagno di Simona Ventura. Ospite da Eleonora Daniele, a Storie Italiane, per raccontare dell’amore che lo lega alla conduttrice di The Voice of Italy, Terzi ha ricordato anche i momenti successivi a quello che è successo al giovane Niccolò e che ha fatto preoccupare molto mamma Simona. Una bruttissima vicenda che la famiglia Bettarini non scorderà mai ma il ragazzo ora sta bene. Anche se porta sul suo corpo le ferite dell’accoltellamento, ha ripreso in mano la sua vita e sta tornando alla normalità. Lo abbiamo visto spesso anche seduto nel pubblico dell’Isola dei Famosi, intento a supportare il papà Stefano, che quest’anno è stato uno dei naufraghi.

Giovanni Terzi su Simona Ventura e Stefano Bettarini: “Famiglia compatta“

Un grande amore quello che lega Simona Ventura a Giovanni Terzi. In una puntata di Storie Italiane, la conduttrice aveva raccontato di come aveva conosciuto il compagno e di come si era innamorata di lui. Oggi, martedì 23 aprile, è stato il momenti di Terzi che, spesso ospite e opinionista del programma della Daniele, ha ricordato quei momenti bruttissime dell’aggressione a Niccolò (tutti i dettagli qui). “Era il periodo che non ci frequentavamo“, ha esordito Terzi, “Ho vissuto il post. Anche qui una famiglia molto compatta. Stefano e Simona molto uniti insieme a Niccolò, Giacomo e Caterina. Sono una famiglia unita, che ha affrontato e superato questa brutta vicenda“. Una famiglia molto compatta quella che unisce Simona Ventura e Stefano Bettarini. Dopo tanti anni di matrimonio, entrambi sono molto presenti nelle vite dei figli, come ogni buon genitore fa.

Stefano Bettarini: “Figura decisiva” per la famiglia con la Ventura

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono una grande famiglia allargata. Lui è fidanzato con Nicoletta Larini (che abbiamo conosciuto a Temptation Island Vip) e lei, appunto, con Terzi. Super Simo aveva già raccontato di avere un bellissimo rapporto con Nicoletta e anche Giovanni ha detto che Stefano è una “figura decisiva” per la famiglia della sua compagna. “Alla fine la famiglia d’origine deve essere rispettata. Stefano è un padre molto attento con i figli“, ha detto a Storie Italiane.