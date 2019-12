Simona Ventura: sorpresa alla madre di Nadia Toffa e nozze con Giovanni

Simona Ventura a Storie Italiane: la conduttrice fa un gesto speciale per la madre di Nadia Toffa

Oggi a Storie Italiane Simona Ventura fa una sorpresa alla madre di Nadia Toffa, ospite di Eleonora Daniele. La mamma dell’inviata de Le Iene torna nello studio di Rai 1 per parlare delle triste perdita di sua figlia. Ed ecco che, non appena resta sola in studio con la conduttrice, fa il suo ingresso la Ventura. Quest’ultima non arriva sola nel programma, ma insieme a lei c’è Totò, il cane di Nadia. Insieme al cagnolino, Simona fa il suo ingresso e si siede di fronte a Margherita. Sappiamo bene che la Toffa era davvero molto legato a questo cucciolo. Un gran bella sorpresa, dunque, per la donna, anche perché la Ventura conosceva bene sua figlia Nadia. Simona conferma di essersi spesso sentita con la Toffa, in questi anni. Un rapporto di chat quello che c’era tra loro, attraverso il quale si inviavano pensieri e canzoni. La Ventura è convinta che Nadia sia riuscita a lasciare tanta forza ed energia a tutti coloro che l’hanno conosciuta. In particolare, Simona è certa che Le Iene continuino ad andare avanti proprio attraverso la forza che ha dimostrato di avere Nadia.

Simona Ventura insieme a Totò il cane di Nadia Toffa, in studio c’è anche il suo Giovanni

“L’ho conosciuta, l’ho apprezzata. Ho sempre detto che assomigliava molto a me, una guerriera e lo è stata. Mi rendo conto che sono stata miracolata, ho avuto la fortuna di avere ancora mio figlio”, dichiara la Ventura di fronte a Margherita. Ricordiamo che la conduttrice si è ritrovata a vivere un momento drammatico qualche tempo fa, che vedeva suo figlio Niccolò finire in ospedale in serie condizioni. Oggi, però, Simona intende ricordare la Toffa riconoscendo la sua forza e la sua energia. In studio è anche presente Giovanni Terzi, il suo futuro marito. Ad annunciare il loro matrimonio, previsto per il 2020, è stata la stessa Ventura qualche settimana fa.

Simona Ventura e Giovanni Terzi presto sposi: le parole di Eleonora Daniele

La madre di Nadia Toffa lascia lo studio ed Eleonora fa accomodare sulla poltrona Giovanni Terzi. Di fronte alla Ventura, l’uomo svela che una data per il matrimonio effettivamente c’è. La Daniele manda poi in onda un filmato che ritrae alcuni momenti della coppia e dichiara: “Vi conosco da tanto tempo, la vostra unione la vivo come una vostra amica”. La conduttrice di Storie Italaine si dice, appunto, emozionata per questo imminente matrimonio.