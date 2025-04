Simona Ventura smentisce i rumors: “Non so nulla dell’Isola Dei Famosi, ma mi piacerebbe tornare”

E’ ormai già da un mese che si vocifera la possibilità del ritorno di Simona Ventura all’Isola Dei Famosi. Stando alle voci diffuse, questa volta il ruolo di SuperSimo potrebbe non essere più quello della conduttrice, bensì quello dell’opinionista. Nelle ultime ore, tuttavia, la conduttrice e showgirl ha fatto chiarezza sulla questione in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Nello specifico Ventura ha affermato di non sapere nulla circa i rumor che la vedono all’interno del cast del noto reality di Mediaset. Ha poi rivelato se le piacerebbe o meno tornare a farne parte.

A breve tornerà su Canale 5 una nuova edizione del reality show L’Isola Dei Famosi, condotto lo scorso anno da Vladimir Luxuria. Secondo alcune voci diffuse sul web, nel cast di quest’anno potrebbe esserci anche Simona Ventura. Quest’ultima svestirebbe i suoi panni da conduttrice per indossare invece quelli di opinionista. A dirlo è stato anche Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello. Ad affiancarla nel ruolo ci sarebbe Veronica Gentili.

Nelle ultime ore, tuttavia, Ventura avrebbe smentito ogni rumor riguardo alla sua partecipazione all’Isola Dei Famosi. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, difatti, la conduttrice e showgirl ha affermato di non sapere nulla in merito alle voci che si sono diffuse sul web nelle scorse settimane. Ha aggiunto che la sua non è una strategia e che le farebbe piacere tuttavia tornare nel programma. Simona è difatti già stata conduttrice e naufraga dell’Isola. In merito al reality, SuperSimo ha affermato di vederlo come un vestito che si è cucita addosso per tanti anni, come Quelli Che Il Calcio. L’ha definito poi un programma imprevedibile e che cambia sempre, sottolineando come a lei piacciano le cose imprevedibili e come l’Isola Dei Famosi abbia ancora del potenziale.

Nonostante le sue parole c’è chi ancora spera nel suo ritorno all’Isola Dei Famosi e pensa semplicemente che la conduttrice non abbia voluto sbilanciarsi. Non resta quindi che attendere delle dichiarazioni ufficiali in merito a chi farà parte del cast del reality di quest’anno per scoprire se ci sarà o meno anche Simona Ventura.