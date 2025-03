Isola dei Famosi boom, via tutti: in arrivo Pretelli e Simona Ventura

Dopo un momento di tentennamento, Mediaset avrebbe deciso di puntare anche quest’anno su L’Isola dei Famosi. Il reality show dei naufraghi, quindi, non sarà cancellato. La messa in onda è prevista per maggio, naturalmente su Canale 5. In arrivo una rivoluzione per quel che riguarda la conduzione, gli opinionisti e l’inviato. D’altra parte i risultati tutt’altro che rosei dello scorso anno spingono verso questa soluzione, ossia verso un cambio di volti su tutti i fronti. TvBlog, nelle scorse ore, ha rivelato un paio di retroscena piuttosto clamorosi, televisivamente parlando: nel cast starebbero per essere arruolati Pierpaolo Pretelli e, udite udite, Simona Ventura, colei che ha guidato le prime storiche edizioni della trasmissione per poi farvi ritorno anni dopo come naufraga. Insomma, se c’è qualcuno che conosce i meccanismi de L’Isola a menadito, quella è proprio ‘Super Simo’.

La Ventura alla conduzione? No. Per questo ruolo sembra ormai fatta per Veronica Gentili che da Italia Uno, dove conduce Le Iene, dovrebbe traslocare su Canale 5. Quindi cosa farà Simona Ventura? TvBlog spiega che il suo nuovo agente, vale a dire Beppe Caschetto (che tra l’altro segue anche gli interessi della Gentili), starebbe parlando con Mediaset per far sì che ‘Super Simo’ possa ricoprire il ruolo di unica opinionista del reality. Se dovesse concretizzarsi tale scenario, per il programma sarebbe senza dubbio un colpaccio, almeno sulla carta. Gli affezionati a L’Isola considerano di casa la Ventura e dunque un suo ingaggio potrebbe dare una scossa, di cui tanto c’è bisogno, al reality.

E Pretelli? Sempre TvBlog fa sapere che il compagno di Giulia Salemi sarebbe in pole position per ottenere il ruolo di inviato. Anche in questo caso l’idea, sulla carta, pare più che sensata. Pretelli è un personaggio amato dal pubblico Mediaset e, inoltre, porterebbe anche un po’ di quota gossip, che non fa mai male, per via della sua relazione con l’influencer italo-iraniana.

Se fosse ‘arruolato’, si potrebbe vedere una sorta di “De Martino bis“. Anche Stefano, prima di esplodere come conduttore, ha ricoperto il ruolo di inviato a L’Isola. Pretelli, al pari del campano, piace un po’ a tutti, ha un atteggiamento educato e piacione, un viso ‘pulito’ e alle spalle un po’ di gavetta. Insomma, ha tutte le carte in regola per fare bene. Per quel che invece riguarda il cast dei concorrenti, quasi nulla è trapelato.