Isola dei Famosi cast, individuate le prime 3 donne: di chi si tratta

L‘Isola dei Famosi pare che si farà. Dunque le indiscrezioni che volevano il reality show cancellato dal palinsesto di Canale5, per ora, hanno perso quota. Mediaset, comunque, non ha ancora ufficializzato la nuova stagione. Tuttavia starebbe ragionando sul cast, oltreché sulla conduzione. Dagospia, nelle ultime ore, ha rilanciato la voce che vorrebbe Veronica Gentili, attualmente a la guida de Le Iene, ormai vicina alla firma per prendere le redini della trasmissione. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha invece rivelato le prime tre donne che sono state contattate per vestire i panni delle naufraghe.

Il giornalista, nel suo programma “100% Parpiglia”, ha avallato quanto riportato da ‘Dago’, vale a dire che dovrebbe essere Veronica Gentili a prendere il posto che nel 2024 fu di Vladimir Luxuria. Inoltre ha reso noto che chi sta pensando al cast avrebbe individuato in Camila Giorgi, MariaLuisa Jacobelli e Letizia Paternoster tre concorrenti ideali per l’avventura in Honduras. A chi non è amante dello sport, i tre nomi potrebbero non dire granché.

Letizia Paternoster, nata a Cles il 22 luglio 1999, è una pistard e ciclista su strada. Nel 2021 ha vinto la medaglia d’oro al mondiale nella corsa a eliminazione su pista. Camila Giorgi, originaria di Macerata, ha 33 anni ed è un’ex tennista italiana. Di recente è finita al centro della cronaca del Bel Paese in quanto sarebbe indagata per dei reati fiscali. Infine MariaLuisa Jabobelli è una giornalista di SporMediaset. Nata nel 1992 a Bergamo, è stata chiacchieratissima dal gossip nostrano per la presunta liaison con Francesco Totti.

A dir la verità nemmeno troppo presunta visto che lei stessa ha confermato di aver avuto una tresca con l’ex capitano della Roma. Ovviamente la vicenda ha fatto molto rumore in quanto ‘Er Pupone’, ufficialmente, è legato a Noemi Bocchi.

Come poc’anzi accennato, non resta che attendere l’ufficializzazione della realizzazione del reality dei naufraghi anche per la stagione 2025. Nel frattempo Mediaset ha annunciato un nuovo programma, The Couple, ossia il Grande Fratello Duo spagnolo. Di fatto è una trasmissione che è una costola del Grande Fratello. Dovrebbe cominciare ad inizio aprile, quando Alfonso Signorini chiuderà i battenti. Il progetto segnerà il ritorno in tv di Ilary Blasi.