Isola dei Famosi: Veronica Gentili conduce, ma ci sono perplessità

Alla fine, dopo tanti ripensamenti e tante voci in merito al reality di sopravvivenza, è stato svelato in anteprima da Dagospia il nome di chi salirà a bordo della conduzione. Sarà Veronica Gentili, a quanto pare, la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Niente più Vladimir Luxuria, ma neanche Diletta Leotta, sebbene il suo nome fosse uscito diverse volte. Complice di questa non scelta, forse, i bassi ascolti de La Talpa, ma nulla è perduto, perché il programma di Mediaset alzerà il suo sipario con la nota giornalista e conduttrice, tra le altre cose, de Le Iene.

Si è parlato molto del destino del programma: dopo il flop dello scorso anno, l’incertezza regnava sovrana e ancora non si sapeva se una nuova edizione sarebbe effettivamente partita. Tutto pare essere rientrato, ma il toto nomi portato avanti per settimane si è rivelato una nebbia assoluta. Molti speravano in un ritorno di Ilary Blasi, considerata forse l’unica persona realmente portata a condurre L’Isola, mentre alcuni rumors avevano anche fatto il nome di Alfonso Signorini, ma lui, dopo la longeva esperienza al Grande Fratello, pare non abbia alcuna intenzione di buttarsi a capofitto su un altro reality. Come se la caverà Veronica Gentili? Le aspettative sono alte, ma i dubbi lo sono altrettanto. Pare che alla società di produzione che si occupa del reality Gentili non vada proprio a genio, ma forse è ancora presto per parlarne con certezza.

Isola dei Famosi: Dario Maltese confermato? Bruganelli traballa

Sul cast ancora non si conoscono dettagli, ma per quello che riguarda l’organizzazione interna della squadra – dunque opinionisti e inviato/a – pare che al momento l’unico confermato sia il giornalista Dario Maltese. Sul destino di Sonia Bruganelli, invece, pare ci sia un punto interrogativo, o forse dovremmo dire uno stop. Al suo posto, infatti, si vocifera un possibile ritorno di Vladimir Luxuria, che riacquisterebbe il suo vecchio ruolo, tornando a opinare sui naufraghi.

Cosa sta succedendo a Myrta Merlino: l’assenza fa tremare

A portare nuove indiscrezioni sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque è sempre Dagospia. Myrta Merlino, infatti, avrebbe esposto una nuova richiesta di giorni di assenza sia nel periodo pasquale, sia nel ponte previsto del 25 aprile. Non è la prima volta che Merlino si assenta dal talk di Canale 5, ma questa volta, dice Dagospia, pare essere diverso. “Questo programma non è un albergo“, avrebbe dichiarato qualcuno che a Cologno Monzese occupa i piani alti. Il motivo? La richiesta della conduttrice di assentarsi dal programma per dodici giorni: due giorni a marzo (per questioni personali) e dieci giorni ad aprile (dal 18 al 27). C’è davvero malumore ai vertici dell’azienda? “L’atteggiamento di Merlino non è stato gradito dall’editore e dai vertici dell’azienda che immaginano per lei un futuro lontano dal pomeriggio della rete ammiraglia”: sono queste le parole che Dago esplicita e che farebbero pensare a un momento non proprio roseo per la conduttrice.

Non sappiamo di certo come andrà a finire e se davvero Myrta Merlino stia attraversando un periodo di difficoltà, ma le acque non sembrano essere particolarmente calme.