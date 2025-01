Merlino vs Matano, fotocopie del pomeriggio: chi vince tra i due

Che cosa si guarda in televisione durante la fascia pomeridiana? I canali più gettonati, ormai è chiaro, sono Rai 1 con La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano, e Canale 5, con il talk diretto da Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque. Due colossi dell’informazione e dell’intrattenimento, capaci di variare dalla cronaca nera e dai grossi temi di attualità, fino ad aprire le porte del gossip e della cronaca rosa, dunque decisamente più leggera. Eppure, nonostante siano trasmessi su due canali agli antipodi, i due talk trattano sostanzialmente gli stessi argomenti e questo, vuoi o non vuoi, accade ogni singolo giorno. Vero è che i fatti di cronaca non si possono di certo inventare, ma è anche vero che a volte ci ha la sensazione di un copia e incolla, per altro esattamente nella stessa fascia oraria. Matano apre con un caso di cronaca, stessa cosa fa Merlino e questa cosa, spesso e volentieri, viene notata dal pubblico a casa, ormai piuttosto stufo di vedere sempre le stesse argomentazioni e tutta questa narrazione identica a se stessa. Chi vince, a questo punto, tra Myrta Merlino e Alberto Matano? La sfida è ardua, ma il palinsesto forse lo è di più.

Myrta Merlino o Alberto Matano? Chi vince e chi perde

La programmazione televisiva del pomeriggio sembra un po’ una corsa alla notizia e a chi ne parla prima. Tutti i programmi si rimbalzano la news, la propongono e la approfondiscono attraverso servizi in diretta, inviati ad hoc e commenti a caldo in studio, tra ospiti presenti e collegamenti streaming. La “lotta”, se così si può definire ed evidentemente si tratta di un’esagerazione, riguarda forse e più di tutti i conduttori, i veri protagonisti, coloro che “ci mettono la faccia” e hanno il compito di guidare e intrattenere. Dunque, chi convince di più tra Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque e Alberto Matano a La Vita in Diretta? La sfida è piuttosto ardua, soprattutto se si considerano le modalità di conduzione differenti e le personalità dei due volti, piuttosto diverse.

Nella puntata de La Vita in Diretta di oggi, venerdì 24 gennaio 2025, Matano è stato commentato anche su X (e non è la prima volta che accade): il motivo? Il suo continuo interrompere le persone in collegamento. Questo, ad esempio, è solo uno dei tweet ripresi:

#lavitaindiretta

Se malauguratamente dovesse esserci una diretta nei miei confronti e matano mi parla sopra mentre sto parlando,lo mando a fanculo senza passare dal via. — *Alma*Silente*  (@Lucianone73) January 24, 2025

Se si guarda l’andamento del social dei tweet si nota un andamento diverso tra i due programmi. I commenti su La Vita in Diretta si concentrano sì sulle notizie, ma spesso si concentrano sul conduttore; quelli di Pomeriggio Cinque, invece, sono tutti (o comunque il 99,9%) riferiti ai temi trattati e alle dinamiche in studio.

Che cosa aveva detto Matano su Pomeriggio Cinque di Merlino

Eppure Matano si era già espresso proprio in merito a questa questione e lo aveva fatto dopo la messa in onda della prima puntata di Pomeriggio Cinque con Myrta. Le sue parole, allora, erano positive:

Ho visto la prima puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro format. E questo non può che farmi piacere. Ognuno poi ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!

Insomma, stando a Matano non ci sono vincitori né vinti. Eppure, e questo è il pensiero del pubblico, sarebbe interessante – e soprattutto stimolante – riscrivere i vari talk del pomeriggio e, magari, fare sì che non siano tutte fotocopie l’uno dell’altro. È possibile? Forse no, ma la speranza rimane.