Caso Manzo, parolacce in diretta e Matano sconvolto: la reazione

La scomparsa di Mimì Manzo è ancora un mistero. Dell’uomo, svanito nel nulla nell’ormai lontano 2021, non si sa nulla e tutto è ancora da capire. La figlia Romina è indagata per favoreggiamento, ma intanto zia Lucia e Zio Emilio continuano a gridare giustizia. A La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano, oggi c’è stato un po’ di trambusto: collegati proprio la figlia e lo zio, attoniti e stanchi dalla situazione. Durante l’intervista, succede qualcosa: “Uomini di merda” (“Uomen emmerda”, in dialetto), grida lo zio e Matano immediatamente ferma il collegamento per tornare in studio, silenziando il tutto e scusandosi per quanto successo. Pochissimi secondi, un po’ alla Ricchi e Poveri a Capodanno, ma situazione simile, aldilà ovviamente del focus. Le parolacce spaventano così tanto i programmi televisivi?

Parolaccia a La Vita in Diretta: Matano ferma tutto in un lampo, ma c’era bisogno?

È bastata un’espressione un po’ colorita per mettere Alberto Matano in uno stato di preoccupazione. Il conduttore ha subito deviato il discorso, cercando di stoppare immediatamente il collegamento e rientrando in studio visibilmente dispiaciuto. Davvero è bastata una frase un po’ diretta a scandalizzare il conduttore? La frase incriminata non è poi così da denunciare, se proviamo a metterci un attimo nei panni dei diretti interessati: “Come li vorrei chiamare a questi signori? Uomini di m*rda“.

La reazione della giornalista inviata e di Matano è rapidissima: “No, no, Emilio, io capisco la tua rabbia ma siamo comunque in televisione”, dice la giornalista del talk di Rai 1. Matano, in contemporanea, cerca di riportare ordine in studio e dice:

Zio Emilio…comprendiamo assolutamente perché c’è un fratello che da quattro anni non sappiamo che cosa gli sia successo. Però, Emilio, sei stato con noi tante volte, e anche la rabbia si può dire […]

Poco dopo un’altra dichiarazione pesante del signore, alla quale Matano, già visibilmente spiazzato, reagisce con un: “No, no, no… torniamo in studio, Barbara torniamo in studio”.

Il discorso di Alberto Matano dopo le parolacce in diretta e la reazione web

È evidente che c’è rabbia, c’è dolore, non si sa che cosa sia accaduto a quest’uomo, c’è un’indagine in corso. C’è una nipote, c’è una figlia accusata di favoreggiamento, però non si possono certamente tollerare questi toni. Comprendo il disappunto ma mi dissocio e mi scuso con voi per quello che abbiamo appena sentito. Evidentemente c’è una rabbia e c’è molto dolore, ma le parole che abbiamo sentito non sono accettabili e non sono soprattutto abituali a questo contesto.

Queste le parole di Alberto Matano dopo le forti dichiarazioni di Emilio, ma il web (e il pubblico a casa in generale), continua a non capire questo ossessivo bisogno di dovere chiedere scusa per qualcosa che oggettivamente non è poi così grave. Specialmente se in ballo ci sono emozioni e rabbia: perché scandalizzarsi per una parolaccia? Qualcuno su X dice la sua in modo molto esaustivo:

Beh dai,con tutto quello che dicono in tv,uomini di merda non scandalizza #LaVitaInDiretta — mile (@PolettiMilena) January 10, 2025

vabbè ma è una parolaccia mica ha impiccato qualcuno in diretta

Osannate tanto i ricchi e poveri..

che stupidità #lavitaindiretta — Stefania (@stefania6704) January 10, 2025

Insomma, il pubblico da casa Matano si sarebbe scandalizzato per troppo poco, tanto da essere definito sul social dei tweet “Don Matano”. Che caos queste dirette!