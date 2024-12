La Vita in Diretta, Mariotto stroncato: l’intervento di Matano

Guillermo Mariotto sotto accusa. Durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre giudice è stato al centro di numerose polemiche, a causa di una serie di atteggiamenti che hanno generato crescenti perplessità tra il pubblico. I suoi commenti spesso privi di senso o fuori luogo erano diventati così frequenti da scatenare richieste sempre più insistenti per una sua esclusione dallo show del sabato sera di Rai 1. La situazione è però degenerata sabato 30 novembre, quando Mariotto ha lasciato improvvisamente lo studio nel pieno della puntata, senza fornire alcuna spiegazione alla produzione. Una mossa inaspettata che ha messo in difficoltà Milly Carlucci, costretta a gestire le votazioni dei concorrenti in gara in assenza di un membro della giuria.

Nei giorni successivi, sono circolate numerose ipotesi sulle ragioni del suo improvviso abbandono. Mariotto ha inizialmente dichiarato di essersi allontanato per urgenti motivi di lavoro, salvo poi accennare anche a un malore. La vicenda è stata stata poi alimentata da una nuova polemica, nata dopo la sua reazione alla consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli a Striscia la Notizia. Difatti, lo stylist non ha affatto apprezzato la “visita” di Staffelli, tanto che il servizio si è concluso con il Tapiro finito in pezzi a terra.

Come se non bastasse, Mariotto è stato accusato di molestie nei confronti di un ballerino, a seguito della diffusione online di un video che mostrerebbe un episodio avvenuto nel backstage dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Nelle ultime ore, Milly Carlucci ha preso una posizione, difendendo Mariotto dalle accuse di molestie, ma lasciando intendere che il suo futuro a Ballando con le Stelle potrebbe essere in bilico. La conduttrice ha descritto l’accaduto come un episodio grave, sottolineando che sarà indispensabile valutare attentamente il ruolo di Mariotto all’interno della giuria.

La Vita in Diretta: si accende la discussione su Mariotto

Nel frattempo, è già spuntato il nome di un possibile sostituto: Alberto Matano, il “principe del tesoretto”. Nella puntata de La Vita in Diretta andata in onda oggi, martedì 10 dicembre, il giornalista ha rotto il silenzio sul ‘caso Mariotto‘, non dando dettagli su una sua presunta incursione come giudice:

La verità è che non sappiamo cosa sia accaduto, non ho mai parlato con Guillermo direttamente. Sono ore febbrili, Rai e Ballando devono decidere cosa fare. Giustamente Milly ha detto che ha abbandonato lo show e non la sua festa di compleanno. Ha raccontato di aver avuto un problema grave a lavoro, poi di un malore che ha avuto. La molestia? Quello assolutamente no, è assolutamente visibile, certamente non è una molestia. Fermo restando che se togliamo la vicenda molestie rimane che è scappato dallo show. Ma vogliamo bene a Guillermo, ci auguriamo possa tornare.

D’altro canto, invece, le altre opinioniste lo hanno stroncato, riservandogli non poche critiche. “Può capitare di un problema di lavoro, ma una chiamata la fai”, ha commentato Elenoire Casalegno. Dello stesso parere Rossella Brescia, che ha detto: “Deontologicamente non è bello andarsene senza dare una spiegazione”. A prendere le sue difese, invece, è stata Paola Perego, che ha dichiarato: “L’importante è non parlare di molestie, non c’è neanche la vittima. Sono successe cose più gravi e nessuno è mai stato allontanato”. Ad ogni modo, non resta che attendere il prossimo sabato, 14 dicembre, per scoprire cosa succederà.