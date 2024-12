Mariotto, l’ira della conduttrice di Striscia la Notizia: “Piccolo uomo”

L’affaire relativo al Tapiro d’Oro dato a Guillermo Mariotto si ingrossa. L’atteggiamento del giurato di Ballando con le Stelle con Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, sta facendo discutere parecchio. Al momento della consegna, lo stilista ha manifestato irritazione e nervosismo. Alla fine si è rifugiato nel van. Mentre stava chiudendo la portiera il giornalista ha comunque tentato di recapitare l’iconico oggetto. Mariotto non ha voluto saperne. Morale della favola? Il Tapiro è finito a terra, rompendosi. Sul caso è intervenuta Francesca Manzini, conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci. L’imitatrice ha tuonato contro Mariotto.

Fanpage.it ha contattato lo stylist, il quale, riferendosi a Striscia, ha descritto il programma con due delle espressioni tutt’altro che positive: “Vecchiume e retorica senza pudore“. Poi ha affermato che non ha rotto il Tapiro: “Non è vero che ho spaccato il Tapiro, me l’hanno lanciato e si è rotto”. Leggendo tali esternazioni, alla Manzini sono girate parecchio le scatole e, tramite una storia Instagram, ha attaccato Mariotto con parole di fuoco, arrivando a definirlo un “piccolo uomo”:

“Questo “vecchiume” lavora per la verità e giustizia da 37 anni! E perc*la gente come “te” che crede di avere uno stile mentre qui l’hai perso completamente. Un po’ di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo”.

In effetti l’atteggiamento di Mariotto è apparso fuori luogo ed esagerato. Il Tapiro d’Oro, come è arcinoto, è un premio ironico. Tra l’altro, nel suo caso, è giunto non chissà per quale tipo di scivolone di cui vergognarsi. Per chi non lo sapesse, sabato 30 settembre, il giurato, durante la diretta di Ballando con le Stelle, è sparito senza più far ritorno nella trasmissione. Un vero e proprio giallo durato fino al giorno successivo quando si è saputo che lo stilista ha dovuto abbandonare lo show per via di un’urgenza professionale.

Staffelli gli ha recapitato il simbolico oggetto per tale faccenda. Insomma, nulla di imbarazzante e di vergognoso. Non si comprende quindi il nervosismo manifestato dallo stilista. Giustamente Francesca Manzini lo ha criticato, ricordando anche la mission che Striscia la Notizia porta avanti da quasi quattro decenni.

Per quel che riguarda il ritorno a Ballando del giurato, nessun caso: sabato prossimo sarà regolarmente seduto ad alzare la paletta. Milly Carlucci, da vecchia volpona, ha provato a seminare un po’ di mistero, dicendo che non si sa se Guillermo tornerà. Trattasi di un giochetto a fini televisivi. Nulla di male. Mariotto ci sarà per la seconda semifinale del talent di Rai Uno.