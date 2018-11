Simona Ventura e Silvia Toffanin, paura a Verissimo: scoppia un led

Scoppia un led a Verissimo: paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin

Attimi di paura a Verissimo. Durante l’intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è scoppiato un led nello studio. Quello principale dove, in quel momento, era proiettata la foto della bionda conduttrice con l’ex marito Stefano Bettarini. All’inizio le due non hanno capito le cause del botto: la Ventura stava parlando della sua vita privata, della fine del suo matrimonio, quando ad un certo punto è stata fermata da quel rumore assordante. Si è subito pensato alla caduta di qualcuno del pubblico ma poi si è scoperta la vera causa di quel boato, ovvero l’esplosione del dispositivo per le immagini e i video. Nulla di grave: dopo pochi minuti Super Simo e Silva hanno ripreso la loro conversazione.

Le dichiarazioni di Simona Ventura a Verissimo

Nella puntata in onda sabato 3 novembre 2018 Simona Ventura ha raccontato cosa è successo con il compagno Gerò Carraro dopo la fine di Temptation Island Vip. I due stanno vivendo un momento di stallo: hanno bisogno di un po’ di riflessione per ritrovarsi e amarsi più di prima. “Io lo amo, però ho bisogno di un attimo di pausa, per trovare un’intesa che forse negli ultimi tempi avevamo perso. Gerò fa sempre parte della mia vita. Abbiamo bisogno di tornare a scherzare a corteggiarci, vorrei essere un po’ fidanzatina”, ha spiegato l’ospite di Verissimo.

Simona Ventura e la pausa con Gerò: non c’entra Bettarini

Nella crisi tra Simona e Gerò non c’entra nulla Stefano Bettarini, l’ex marito della conduttrice. La Ventura è stata chiara a Verissimo: “No, non c’entra. Anzi, io sono felice perché vedo Stefano molto sereno con Nicoletta e io stessa ho lavorato moltissimo per questa cosa a Temptation Island”.