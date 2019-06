Simona Ventura retroscena amaro: “Isola? Hanno tentato di farmi male”

Simona Ventura inedita sull’Isola dei Famosi: “Hanno tentato, in verità, di farmi del male… odio viscerale nei miei confronti”. Il retroscena doloroso

Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice si è confessata alla trasmissione di Rai 3 La mia passione, in onda stasera sabato 22 giugno alle 20.30. A dirigere la chiacchierata Marco Marra, che ha raccolto i pensieri e le riflessioni di SuperSimo. Tra i tanti argomenti trattati si è parlato anche dell’Isola dei Famosi, reality a cui la Ventura è stata particolarmente legata, avendolo vissuto sia da presentatrice sia da concorrente. E a proposito dello show dei naufraghi, tra le anticipazioni lanciate su Instagram dal programma del servizio pubblico, sono emerse parole molto forti da parte della Tigre di Chivasso.

“Quello è stato un momento molto doloroso, e i momenti dolorosi non li ricordo”

“Non l’ho mai più guardata”, confessa Simona circa L’isola dei Famosi. I motivi che l’hanno spinta a staccarsi totalmente dallo show, persino a non parteciparvi nemmeno in veste di spettatrice, sono subito spiegati: “Un po’ mi commuovo perché mi ricordo quel momento. Non l’ho più guardato per tutte le cose che sono successe dopo e che ho saputo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti”. Parole forti che si fanno ancor più pesanti nel prosieguo della chiacchierata: “Hanno tentato, in verità, di farmi del male, è stata, comunque, un’esperienza da ricordare… Quello è stato un momento molto doloroso, e i momenti dolorosi non li ricordo”.

Gianni Versace sulla giovane Simona Ventura: “Questa ragazza farà strada”

Oltre all’Isola dei Famosi, Simona ha parlato di molto altro, iniziando dai suoi esordi a Miss Muretto nel 1985 fino al successo sul piccolo schermo. Un’altra anticipazione dell’intervista è quella in cui ha narrato un aneddoto di cui fu protagonista con Gianni Versace: “Dopo Miss Universo, vado a suonare a via del Gesù, a Gianni Versace. Mi presento: ‘Sono Simona Ventura, ho vinto Ragazza italiana per Miss Universo e vorrei che Gianni mi desse gli abiti’. Che, poi, oggi, ti prendi una pedata, forse, non lo so. Lui, però, mi ha dato gli abiti e mi disse: ‘Questa ragazza farà strada’”. Lo stilista non si sbagliava.