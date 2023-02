Antonella Elia si è beccata una ramanzina da Simona Ventura, conduttrice assieme a Paola Perego di Citofonare Rai2. Ancora da capire se la sgridata sia stata studiata a tavolino oppure se sia stata spontanea. Si propende per la prima ipotesi visto che SuperSimo, nel riprendere l’inviata Elia (in queste ore la torinese si trova a Sanremo per seguire la kermesse in partenza martedì), ha rievocato una celebre lavato di capo che Mike Bongiorno fece proprio ad Antonella. Ma si proceda con ordine.

Come accennato, Antonella Elia è stata chiamata a ricoprire il ruolo di inviata da Sanremo per Citofonare Rai2 e nel corso di un collegamento con la città dei fiori in onda domenica 5 febbraio ha fatto dell’ironia su dei dolcetti. “Io adesso ho avuto il picco glicemico per la diretta quindi ho fatto quel che dovevo fare me ne vado a mangiarmi i baci di Sanremo, boni!”, ha dichiarato l’ex valletta de La Ruota della Fortuna. La Ventura l’ha richiamata: “No senti Antonella, ti abbiamo pagato profumatamente e tu non puoi sfottere lo sponsor, per cui adesso stai lì con un sacco di ospiti, devi fare le interviste, mi sa che hai una grande esclusiva in mezzo al mare dove tu devi buttarti quindi devi lavorare e guadagnarti la pagnotta”.

Il mio amore per Antonella Elia è noto, ma Simona Ventura rimane tra le migliori presentatrici della televisione italianapic.twitter.com/4KfxVG1QVU — Ice (@Ice_phoen1x) February 5, 2023

Parole, quella della ‘Tigre di Chivasso’, che hanno ricalcato molto fedelmente un noto rimbrotto che Mike Bongiorno fece proprio alla Elia quando questa era sua valletta a La Ruota della Fortuna. Cosa avvenne? Presto detto: una concorrente dello show non volle ricevere una pelliccia premio, poiché il dono entrava in conflitto con i valori in cui credeva.

La Elia tenne la parte alla concorrente e dopo che ci fu il rifiuto a ricevere il capo di abbigliamento esultò, sottolineando di condividere la scelta di non mettersi nell’armadio la pelliccia. Bongiorno non prese affatto bene l’agire della valletta. E infatti, a telecamere spente, le rifilò una ramanzina assai piccata, ricordandole che era pagata parecchi soldi. E quei soldi provenivano pure dagli sponsor e dunque anche da chi aveva offerto in premio la pelliccia.

Questa la sgridata di Mike: “Senti Antonella tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d’accordo non lo dici […] Io una così la caccerei su due piedi”.

Il successo di Antonella Elia e il sodalizio con Mike Bongiorno

Dopo essere stata protagonista negli anni ottanta di diversi spot pubblicitari, ha esordito sul piccolo schermo nel 1990 in qualità di valletta di Corrado nello storico varietà del sabato sera di Canale 5 La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio. Nella stagione 1991-1992 ha poi preso parte alla prima edizione di Non è la Rai. La si è quindi vista nel varietà estivo Bulli & pupe, condotto da Paolo Bonolis. Nel 1992, ha co-condotto con Corrado e Fabrizio Frizzi la nona edizione del Gran Premio Internazionale dello spettacolo e ha presentato assieme a Luca Barbareschi il varietà di Rete 4 Questo è amore

Tra il 1993 e il 1996 ha affiancato Raimondo Vianello a Pressing su Italia 1. Nel 1995 ha iniziato un sodalizio lavorativo con Mike Bongiorno: lui la scelse come spalla e co-conduttrice dei suoi quiz e varietà Festival italiano, Bravo, bravissimo, Ma l’amore sì, Premio Mozart, Fifa World Player 1995 e soprattutto La Ruota della Fortuna.