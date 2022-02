Citofonare Rai2: altro danno di Simona Ventura, Perego la bastona (video)

Altro danno di Simona Ventura e altra ‘bastonata’ ricevuta dalla collega Paola Perego nel corso di Citofonare Rai2. Due settimane fa la ‘Tigre di Chivasso’ ha rischiato di mandare all’aria il vassoio di caffè che viene servito agli ospiti durante trasmissione. Allora si era appoggiata al tavolo di vetro, rischiando di ribaltarlo e provocando la stizza della moglie di Lucio Presta. Stavolta ha fatto meglio, o peggio, che di dir si voglia, rovesciando la tazzina con dentro la bevanda. La Perego non l’ha presa affatto bene, rimbrottandola e palesando il sospetto che Simona faccia apposta a fare caciara in diretta.

Il piccolo incidente si è verificato durante l’ospitata di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Poco prima che venisse lanciato il gioco dei fagioli, in qualche modo la Ventura è riuscita a rovesciare la tazza di caffè sulla scrivania. A danno fatto, si è alzata in piedi, ridendo a crepapelle. Naturalmente ha catturato l’attenzione di Paola Perego che stava conducendo. “Ormai secondo me lo fa apposta”, ha sibilato la 55enne monzese. La Civitillo ha dato una pacca sulla spalla a Simona, per rincuorarla. La Perego, però, l’ha invitata a non preoccuparsi: “Lo fa apposta… lo fa apposta, non ti preoccupare”, ha detto rivolgendosi a Giovanna. Dopodiché ha tirato dritto.

Citofonare Rai2, ascolti in leggera crescita: dati e approfondimenti

Il programma, il 13 febbraio 2022, è arrivato alla 19esima puntata. Partito con ascolti poco soddisfacenti, nelle ultime dodici puntate è riuscito a superare quasi sempre l’asticella del 4% di share. Nel corso della puntata dedicata a Sanremo ha persino toccato il 7.2%. A parte questo exploit, opportuno rimarcare che se da un lato gli ascolti sono in leggera crescita, dall’altro, considerando in generale i dati fino ad ora, non si può certo dire che lo show sia stato un successo.

A pesare anche la pesante crisi di ascolti che ha investito tutto il palinsesto della seconda rete Rai. Resta la curiosità di sapere se un simile format, eventualmente promosso su Rai Uno in una fascia azzeccata, potrebbe raccogliere frutti ben più dolci rispetto a quelli raccolti su Rai Due.

Di seguito tutti i dati di ascolto di Citofonare Rai2: