Citofonare Rai2, Simona Ventura su di giri: caos in studio, Perego stizzita

Deliziosa caciara nel salotto di Citofonare Rai Due, timonato da Paola Perego e Simona Ventura che durante la puntata in onda domenica 30 gennaio hanno dedicato la scaletta al Festival di Sanremo. In particolare la ‘Tigre di Chivasso’ si è mostrata su di giri, energica al punto tale da generare il caos in studio nel momento in cui è arrivato il momento di distribuire il caffè per gli ospiti. Non appena è arrivato il vassoio con tazzine e brocca, la Perego ha iniziato a servire la bevanda. Peccato che la Ventura, nel tentativo maldestro di darle un aiuto non richiesto, si sia appoggiata sul tavolo di vetro, facendolo barcollare e rovesciando alcune tazze. La faccia della moglie di Lucio Presta è stata tutta un programma, così come la reazione di Riccardo Fogli, che ha avuto un sussulto, assieme agli altri vip presenti, vale a dire Valerio Scanu, Annalisa Minetti, Gigliola Cinquetti e l’oroscoparo Simon & the Stars.

“Io mi metterei qui…”, ha scandito la Ventura nel prendere posizione al tavolo. In un amen però ha combinato il patatrac. La collega Perego l’ha subito placata. “Simona comportiamoci bene…”. Dopodiché l’ha invitata a dedicarsi ad altro: “Tu devi fare l’aforisma (rubrica del programma, ndr), ci penso io al caffè”. Come sopradetto, dalla faccia della 55enne monzese è trapelato un velato disappunto.

Su Twitter si sono subito scatenati i telespettatori all’ascolto di Citofonare Rai Due, che hanno trovato l’involontaria gag spassosissima. Non solo: per tutta la puntata sono stati diversi gli utenti che hanno apprezzato la vena goliardica del programma. Qualcuno ha persino consigliato a mamma Rai di sostituire Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio dell’ammiraglia della tv di stato, con il tandem Ventura-Perego.

Citofonare Rai Due, spunta a sorpresa Amadeus

Spassosi pure i collegamenti di Marina Fiordaliso, arruolata dalla trasmissione di Rai Due in qualità di inviata all’Ariston. A lei è stato affidato l’arduo compito di intercettare qualche cantante in gara per carpire delle news interessanti. Fiordaliso ha simpaticamente provato ad entrare nella zona blindata dove si muovono artisti e organizzatori. Naturalmente è stata bloccata dalla sicurezza, ma è comunque riuscita a fare il colpo grosso.

Alle sue spalle, a un certo punto, è spuntato Amadeus, che evidentemente ha sentito il simpatico baccano fatto dall’inviata. Il direttore artistico della kermesse ha salutato Simona Ventura e Paola Perego, con sorrisi e battute. Per Fiordaliso missione compiuta.