Simona Ventura: il pomeriggio emozionate in ospedale, il racconto

Simona Ventura: il gesto della conduttrice in ospedale

La conduttrice Simona Ventura, pronta a partire con il debutta della versione Vip del programma record di ascolti Temptation Island, ha postato sul suo profilo Instagram delle foto e repostato il racconto di un pomeriggio molto speciale passato in ospedale. A detta della conduttrice, un pomeriggio davvero emozionante. Ma ecco il racconto del gesto di Simona Ventura che sta emozionando il popolo del web. “Alcune settimane fa abbiamo fatto il solito giro con foglio e penna dai pazienti e ad ognuno di loro è stato chiesto di scrivere un desiderio“ si legge sul post condiviso dalla nota conduttrice italiana. “Ho scelto il desiderio di Rosy 39 anni con una metastasi, ha chiesto di incontrare un volto femminile molto noto a canale 5. La meravigliosa super Simo” è riportato ancora.

La conduttrice Simona Ventura e il desiderio di Rosy

“Rosy stava già andando via, ma noi ci siamo attivati subito. Purtroppo Rosy non mi ha aspettata la scorsa notte è volata via lasciando un marito e una bimba di 9 anni, oggi il suo desiderio in carne e ossa si trovava in reparto, non sarà lo stesso, ma so che tu sarai tanto felice e come sempre mi dirai: mancu mali ci sesi tui s’amori miu” è scritto nel repost di Super Simo. “Rosy scrive queste parole: se non dovessi riuscire io a incontrare Simona per favore portala in oncoematologia dai piccolini questo è il mio desiderio più grande.. Noi così abbiamo fatto. Simo era lì per te. Un ringraziamento speciale a super Simo e il suo staff per aver accettato il mio invito” ringrazia infine l’Associazione senza, ovviamente, dimenticare di salutare Rosy.

Simona Ventura emozionata dopo il gesto in ospedale: le sue parole

Al proposito, la conduttrice Simona Ventura, scrive semplicemente: “È stato davvero un pomeriggio emozionante. Grazie a voi! Simo”.