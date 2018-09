Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo per la storia di Simona Ventura

Silvia Toffanin e Simona Ventura piangono a Verissimo

Silvia Toffanin è tornata a condurre Verissimo e nella prima puntata della nuova edizione non sono mancate le lacrime. La conduttrice non ha mai nascosto la propria sensibilità e nel suo salotto si è emozionata nell’ascoltare la storia di Simona Ventura. Quest’ultima è intervenuta con il figlio Niccolò Bettarini, accoltellato la scorsa estate in discoteca. Ascoltare questa drammatica vicenda – conclusasi fortunatamente nel migliore dei modi – ha commosso Silvia, che ha rincuorato l’amica e collega con un abbraccio. “Mannaggia, mi ero ripromessa di non piangere”, ha ammesso la Ventura, che ha cercato di alleggerire un po’ la tensione. Per fortuna Super Simo ha potuto contare sul giovane Niccolò, che le ha tenuto la mano per tutto il tempo dell’intervista.

Simona Ventura a Verissimo: “Dopo l’aggressione la nostra vita è cambiata”

“Da pochi mesi a questa parte vivo le esperienze della vita e di lavoro con un’altra percezione. Abbiamo vissuto questa cosa come un grande segnale, come a dirci che i valori sono altri”, ha dichiarato Simona Ventura a Silvia Toffanin. “Penso sia normale avere paura in certi momenti e mentre mi portavano in ospedale. Continuavo a ripetermi che non potevo e non volevo morire in quel modo. Chi ha sofferto di più è stata la mia famiglia.Per la prima volta ho visto mio padre piangere. Mamma e papà sono stati entrambi molto male e vederli così mi ha fatto più male delle undici coltellate”, ha invece detto il figlio di Stefano Bettarini.

Verissimo: la vita di Niccolò Bettarini è cambiata dopo l’ospedale

Quel tragico avvenimento ha cambiato per sempre la vita di Niccolò ma pure quella di Simona Ventura. “Dentro di me sentivo che non poteva essere così grave come stavo leggendo sui giornali. Il mio compagno Gerò è corso in ospedale prima di me, e tutti si sono prodigati per starmi vicino, a partire dalle istituzioni e dal sindaco di Milano. Adesso ci aspetta una nuova vita con nuovi colori”, ha confidato la conduttrice di Temptation Island Vip a Verissimo.