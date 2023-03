Simona Ventura ha concesso nelle scorse ore una nuova intervista esclusiva al magazine TAG24, nel corso della quale ha avuto la possibilità in particolar modo di parlare di alcuni fra i suoi più celebri colleghi e amici di Mediaset.

Sul magazine, la presentatrice piemontese si per esempio espressa rispetto al Grande Fratello Vip tuttora in corso, rispetto al quale ha manifestato qualche perplessità. Per quanto Simona Ventura apprezzi il lavoro di Alfonso Signorini, non è convinta che il format possa ancora funzionare così com’è sempre stato. Forse, al contrario, sarebbe necessario un cambiamento di rotta, se non si vuole rischiare di stancare il pubblico. Qui il commento di Simona Ventura:

“Alfonso è veramente bravo, perché è riuscito a creare delle dinamiche interne con pochissimo. Oggi non ci sono più i nomi altisonanti dalle grandi carriere, per questo sta facendo un risultato straordinario. Il Gf23 è arrivato alla 23° edizione, secondo me bisognerebbe dare il via ad un cambiamento. I reality cambiano e il futuro lo vedo registrato, tipo Temptation Island per intenderci.”

A Tag24, inoltre, Simona Ventura ha avuto modo di parlare del reality di cui lei stessa è stata per tanti anni la regina, ovvero l’Isola dei famosi. Essendo lo show di ritorno a partire dalla metà di aprile, la presentatrice si è limitata a dichiarare: “Non ho un parere sul cast, è un programma che io adoro per cui in bocca al lupo a tutti”.

Il ricordo di Maurizio Costanzo e le tenere parole su Maria De Filippi

L’intervista è stata anche un’occasione per Simona Ventura di parlare di Maurizio Costanzo, il collega scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 85 anni. Ricordando il giornalista e presentatore, la Ventura ha dichiarato:

“Avete visto cosa è successo al funerale, lui è un giornalista straordinario con un’ironia incredibile e una cultura pazzesca. Credo che ci sia molta fame di cultura oggi, molta fame di conoscenza ed è un bene che questa voglia stia tornando. Ognuno deve avere il suo punto di vista, ma bisogna avere la conoscenza delle cose. Con Maurizio Costanzo trovavi quella conoscenza, con lui potevi parlare di qualunque argomento.”

Simona Ventura, a questo punto, ha aggiunto anche parole molto affettuose nei confronti di Maria De Filippi, da poco vedova di Costanzo, che le è stata accanto in un periodo particolarmente complessa. Rispetto alla collega di C’è posta per te ha quindi commentato:

“Le sarò sempre molto riconoscente. Maria mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina. Anche quando io ero in Rai e lei a Mediaset abbiamo sempre avuto un’amicizia sincera. Trovo che quella di Maurizio sia una mancanza grave, ma lei ha una forza incredibile. Credo che lei sia il simbolo di una generazione, anche nella frase che ha detto del tornare a lavorare.”

Simona Ventura fa riferimento, in questo caso, all’esperienza di Ultima Fermata, il format firmato dalla Fascino trasmesso su Mediaset lo scorso aprile. Per quanto riguarda invece le parole della De Filippi si sta parlando delle dichiarazioni della moglie di Maurizio Costanzo nel momento in cui ha fatto il suo ritorno nello studio di Amici 22 per la prima volta dopo il lutto. Frasi, queste ultime, trapelate grazie alle talpe di Amici News che hanno partecipato nei giorni scorsi alle registrazioni del talent di Canale 5 e hanno raccontato sul web di questo momento particolarmente emozionante.