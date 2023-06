Simona Ventura: “Perché non sono mai andata da Barbara d’Urso”

Simona Ventura si è raccontata al Festival della Tv dove, tra le tante cose snocciolate, ha spiegato perché non è mai stata ospite nei programmi di Barbara d’Urso. La questione le è stata posta da un ragazzo. Prima di rivelare la replica di ‘Super Simo’, è opportuno tirare un attimo le fila della sua recente carriera. Dopo aver condotto per anni L’Isola dei Famosi, la ‘Tigre di Chivasso’, quando il format dalla Rai è approdato a Mediaset, ne è stata anche concorrente (correva l’anno 2016). Dopodiché, sulle reti del Biscione, la si è vista nel salotto di Verissimo, al Maurizio Costanzo Show e al timone di un paio di programmi della Fascino di Maria De Filippi, vale a dire Temptation Island e Selfie. Da Barbara d’Urso mai, perché?

“Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”. Così la Ventura nel rispondere al giovane che le ha domandato perché non la si sia mai vista nei talk d’ursiani. La palla quindi passa a ‘Barbarella’ che un giorno, se avrà voglia, spiegherà il motivo dei mancati inviti a ‘Super Simo’.

Va ricordato che in tempi non troppo lontani, vale a dire nell’estate 2021, la Ventura fece una dichiarazione alquanto sibillina. Quando le venne chiesto chi preferisse tra Mara Venier e Barbara d’Urso, replicò con una ironia: “La pizza”. Quindi aggiunse che in tv alcune donne sono state sue grandi amiche, altre sue grandi nemiche. Insomma una stoccata in piena regola alle colleghe.

Fatto sta che in maniera indiretta, Simona e ‘Barbarella’ sono unite da una vicenda. Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha ricordato che la Ventura ha arruolato Emanuele, il figlio della d’Urso, come autore nel programma del 2021 Discovering Simona.

“Mi fa piacere constatare che Simona ha sempre stima per Barbara. Perché stima c’è! Seguo questo ragazzo da lontano (sua mamma lo tiene ben distante dai giornalisti curiosi come me) e mi fa piacere che sia cresciuto bene“, ha chiosato Alessi

Simona Ventura e il futuro in tv: la riconferma dalla Rai per il prossimo anno

Pochi giorni fa Simona Ventura e Paola Perego hanno annunciato che Citofonare Rai2, programma che conducono in tandem la domenica a partire dalle 11.20 su Rai Due, è stato riconfermato per la prossima stagione. Dunque anche nel 2023/2024 le due presentatrici allieteranno il pubblico della seconda rete della Tv di Stato. Il talk show, decollato lo scorso anno, ha raccolto inizialmente numeri non entusiasmanti per poi migliorare leggermente nel corso della stagione.