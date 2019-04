Simona Ventura conduttrice di Pechino Express? Costantino non sa nulla

Costantino della Gherardesca sostituito da Simona Ventura a Pechino Express?

Simona Ventura nuova conduttrice di Pechino Express? Forse sì, forse no. Dopo l’annuncio di Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2, nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, la trattativa sembrava conclusa. Ma la verità è un’altra e la situazione è ancora poco chiara. A quanto pare la conduzione della Ventura nell’adventure game Rai è solo un’ipotesi: al momento nessuno ha sostituito il conduttore storico Costantino della Gherardesca. Tanto che quest’ultimo non era a conoscenza di questa eventuale sostituzione fino a quando non è venuta a galla su giornali e siti web. Proprio perché non c’è nulla di certo Costantino ha invitato i suoi fan – che nel frattempo hanno lanciato su Twitter l’hastag #nocostanopechino – a mantenere la calma e ad aspettare.

Le parole di Costantino della Gherardesca su Simona Ventura

“Tengo a rassicurare tutti coloro che sui social stanno dando vita ad una piccola rivoluzione. Non ho avuto notizia diretta di una sostituzione su Pechino Express. Sono sicuro che la Rete, con cui ho sempre avuto un rapporto di fiducia e mutua soddisfazione, avrebbe informato prima me dei giornali, sia per una questione di carattere professionale che umana, che, banalmente, di educazione”, ha dichiarato Costantino della Gherardesca a Tv Zap. Intanto sono arrivate le precisazioni di Carlo Freccero dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Pechino Express: le precisazioni del direttore Carlo Freccero

“È un’ipotesi di lavoro, non c’è ancora alcun contratto. Ma è vero che farò il nome di Simona Ventura quando presenterò i nuovi palinsesti. Sarebbe un modo per fare concorrenza a Mediaset dove lavorano conduttori che hanno empatia con il pubblico. E Simona ha questa forza. Per di più in Pechino Express ci sono molti ragazzi e Simona sa fare anche la zia e, con le coppie scelte, saprebbe essere materna ma severa. Ecco perché c’è questa possibilità di lavoro che va un po’ oltre l’ipotesi”, ha chiarito.

La replica di Simona Ventura alle voci su Pechino Express

E Simona Ventura? La conduttrice resta in silenzio sulla questione: in queste settimane è impegnata con la nuova edizione di The Voice of Italy, che partirà su Rai Due martedì 23 aprile. Accanto a Super Simo ci saranno i giurati Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gue Pequeno, Morgan.