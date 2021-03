Simona Ventura condurrà Pasticci in famiglia, il nuovo cooking show

Non solo in prima serata, la nota conduttrice torna sul piccolo schermo con un nuovo programma legato alla cucina nel mezzogiorno di domenica

Nuovo programma per Simona Ventura, che torna all’ora di pranzo di domenica sul piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio, la nota conduttrice sarà al timone di una nuova trasmissione legata al mondo della cucina su Rai 2. A svelare tale indiscrezione è TvBlog, che fa sapere di una nuova importante esperienza per la Ventura. La rete televisiva tenta di sollevare gli ascolti di questa fascia oraria della domenica rendendo protagonista uno dei volti femminili simbolo della televisione italiana. Il titolo del programma sarà Pasticci in famiglia. Pare che la trasmissione parta dall’idea centrale del vecchio programma Senti chi mangia condotto su La7 da Benedetta Parodi, che salta il suo ritorno in Rai.

Il cooking show d’intrattenimento sarà “totalmente rinnovato e rivoluzionato” con lo scopo di renderlo “più moderno e attuale possibile”. Cosa tratterà questo nuovo programma su Rai2? Ebbene i partecipanti si ritroveranno ad affrontare una gara di cucina. Entrando nel dettaglio, coloro che prenderanno parte al format saranno due chef e due ‘pasticcioni’, che insieme cercheranno di realizzare un menù che poi verrà valutato da una giuria presente in studio. I giudici avranno, appunto, il compito di assaggiare e giudicare i vari piatti.

I partecipanti si divertiranno a mettere in scena un classico pranzo della domenica, al quale solitamente si invitano amici e parenti. In questi casi, come si sa, si tenta di portare sulla tavola i piatti che riescono meglio. Sembra proprio che il nuovo programma di Rai2 che vedrà alla conduzione Simona Ventura parta da questa idea. Con questo cooking show, la conduttrice potrà dare il meglio di sé, anche perché avrà il compito di intrattenere il pubblico, cosa che sa fare benissimo.

Il fattore cucina rappresenta sicuramente una novità per Simona, che sicuramente saprà gestire egregiamente. Questo non è l’unico programma che Rai2 ha deciso di affidarle. Infatti, la Ventura sta per tornare in prima serata con la nuova trasmissione Game of games, in onda dal prossimo mercoledì 31 marzo 2021. Non resta ora che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul nuovo programma Pasticci in famiglia, che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori della seconda rete della Rai.

Intanto, il pubblico potrà ritrovare sul piccolo schermo Simona già dalla prossima settimana.