Simona Ventura nuovo programma su Rai 2: le prime indiscrezioni

Simona Ventura tornerà in onda su Rai 2 nel prossimo autunno. Dopo la chiusura del programma della domenica mattina La Settimana Ventura, Super Simo non si allontanerà dalla seconda rete Rai ma si prepara a tornare con una nuova trasmissione. Al momento non si conoscono molti dettagli in merito, ma tra pochi giorni ne sapremo decisamente di più. Il prossimo 16 luglio infatti è prevista la presentazione dei palinsesti autunnali Rai e le voci di corridoio di queste settimane troveranno risposta. Sono tanti infatti i rumor sui programmi che verranno, non solo quelli che vorrebbero Simona Ventura al timone. La conduttrice comunque dovrebbe avere il suo spazio (giusto o meno) anche nella prossima stagione televisiva, seguiranno solo anticipazioni su cosa farà e cosa condurrà, ma sulla sua presenza tra i conduttori della prossima stagione non dovrebbero esserci dubbi. E veniamo quindi alle indiscrezioni del giorno.

Simona Ventura, in autunno pronto per lei un nuovo programma su Rai 2? Le prime anticipazioni

Non si conosce il nome della trasmissione né la sua collocazione, se in prima serata oppure nell’arco della giornata. Davide Maggio però ha fatto sapere oggi, in una delle sue classiche anteprime – come quella sul nuovo dating show di Rai 2 – ha aggiunto un interessante dettaglio su ciò che vedremo. Simona Ventura infatti dovrebbe occuparsi di un progetto branded content, ovvero un programma realizzato da uno sponsor. Non sarebbe la prima volta, ci sono già stati infatti dei programmi simili. Tra gli ultimi ricordiamo Nella Mia Cucina con Carlo Cracco, che però non ha sfondato il muro degli ascolti tv fermandosi al 2%. Non resta che sperare in un risultato migliore per la Ventura, nel caso in cui queste prime indiscrezioni venissero confermate.

Simona Ventura nuovo programma, cosa bolle in pentola per la conduttrice

Chi si aspettava di vedere Simona Ventura alla conduzione di uno dei programmi di punta di mamma Rai rimarrà forse deluso. Certo, qualcuno potrebbe dire che Super Simo riuscirebbe a trasformare in un successo un programma al debutto, ma la sfida è ardua e non sarebbe facile, e molto dipenderebbe anche dal programma stesso. E se anche nella prossima stagione la Ventura non dovesse avere un ruolo di spicco, i suoi fan inizieranno a chiedersi se si sia pentita o meno di aver lasciato Mediaset. E la conduzione di un fortunatissimo e amatissimo reality show, Temptation Island Vip.