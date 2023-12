Simona Ventura: “Non mi sposo in bianco. Bettarini? Ho sbagliato”

Simona Ventura si è recentemente raccontata in un’intervista uscita sul Corriere della Sera. La conduttrice televisiva è attualmente una delle protagoniste di Ballando con le Stelle, dove gareggia in coppia con Samuel Peron. Nel cast del programma c’è anche il compagno Giovanni Terzi che, nella puntata di sabato 9 dicembre, l’ha chiesta in sposa in diretta, davanti ai genitori di lei (Anna e Rino). All’interno dell’intervista, Simona ha parlato del suo imminente matrimonio con il giornalista, ma anche del suo precedente legame con Stefano Bettarini e della carriera televisiva.

Simona Ventura: il matrimonio con Giovanni Terzi

Nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi aveva anche annunciato la data del futuro matrimonio con Simona Ventura: 6 luglio 2024. La conduttrice ha quindi parlato della scelta di sposarsi, già valutata in passato: “La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero“.

Entrando nel dettaglio sull’argomento matrimonio, Simona Ventura ha raccontato come se lo immagina: “Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore ma tutti quelli che ci vogliono bene. E si ballerà, certo“. Quando le è stato chiesto se tra gli invitati ci sarà anche Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, Simona Ventura ha risposto che a decidere sarà Giovanni Terzi, che nelle varie puntate del programma prime time è stato più volte criticato dallo stilista venezuelano. Parlando del vestito che indosserà, Simona Ventura ha spiegato che non intende vestirsi di bianco: “Bianco no. Magari melange“.

Il precedente matrimonio con Stefano Bettarini e la carriera tv

Ampio spazio, all’interno dell’intervista, all’amore che c’è con Giovanni Terzi. Simona Ventura ha però parlato anche dell’ex marito Stefano Bettarini, raccontando di uno dei motivi per il quale motivo è finito: “Se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del ‘siamo due contro il mondo’ ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici“. Bettarini, tra l’altro, aveva condiviso la gioia di Simona e Giovanni via social, tramite alcune stories Instagram che avevano ripreso il momento della proposta avvenuto sulla pista di Ballando.

Parlando di carriera televisiva, Simona Ventura ha raccontato la sua difficoltà a “rientrare nel giro“, riuscendoci anche grazie a Giovanni. “È difficile potersi trasformare. La tv va avanti e probabilmente perdi il ritmo. Ora senti di aver ripreso quel ritmo, ma sono anche una persona diversa rispetto a quella che ero” ha spiegato. La conduttrice ha espresso il suo ringraziamento per Milly Carlucci, ma anche per Paola Perego (anch’essa concorrente di Ballando con le Stelle) per averla voluta nel programma Citofonare Rai 2. Ringraziamenti, in conclusione, anche per Fabio Fazio e per la Rai: “Mi ha permesso di continuare ad andare a Che Tempo Che Fa, non era scontato“.