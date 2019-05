Simona Ventura a ruota libera: “Morgan, il mio figlio più problematico”

Simona Ventura a ruota libera a Tv Talk: “Morgan, il mio figlio più problematico”. Poi le parole su Temptation Island Vip ed Elettra Lamborghini

Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è sbarcata a Tv Talk, programma storico del sabato pomeriggio di Rai 3, e ha fatto il punto sulla sua situazione attuale, professionale e privata. Innanzitutto, ha sottolineato che oggi è contenta e che sta attraversando un periodo felice e molto creativo. La conduttrice è da poco tornata a ‘casa’, in Rai, grazie alla volontà del direttore della seconda rete del servizio pubblico, Carlo Freccero. Sul versante sentimentale, invece, ha ritrovato serenità e amore tra le braccia del giornalista Giovanni Terzi, dopo la fine della love story con Gerò Carraro.

SuperSimo: il periodo felice e le parole sui reality

“Per me è un periodo felice e molto creativo“, ha affermato una raggiante Simona appena arrivata in studio. Largo quindi alla tv: “Mi piacerebbe condurre di nuovo un programma comico, ma le cose sono cambiate. A star fermi si perde il ritmo. La tv di oggi evolve velocemente. D’altra parte il mondo in generale non è mai andato così veloce“. Oggi è alla guida del talent musicale The Voice, ma sarebbe favorevole a un ritorno al timone di un reality in futuro? “Oggi tanti reality sono registrati perché si riesce a dargli più ritmo. Ad esempio ho fatto Temptation Island Vip, che è fatto così. Però il reality in diretta ha il suo perché“. Insomma, SuperSimo non rinnega nulla, ma famelica di contatto con il pubblico e di adrenalina televisiva, tra l’emozione della diretta e la più ‘comoda’ registrazione da mandare in onda in differita, sceglie la prima.

Simona Ventura: “Elettra l’ho voluta fortemente a The Voice”

Durante l’ospitata non potevano mancare dei flash su The Voice e sui suoi giudici. “Morgan è il mio figlio più problematico”, ha detto con un largo sorriso, aggiungendo note di stima per il musicista: “Lui è bravissimo e carismatico”. Ed Elettra Lamborghini? Chi l’ha voluta? “Io. L’ho voluta fortemente“. La Ventura spiega poi che Carlo Freccero le ha dato ampia autonomia sulla ‘confezione’ e sulle scelte del programma, il quale, al momento, sta avendo favorevoli riscontri in termini di ascolti.