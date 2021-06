Simona Ventura: “Mi è venuto un coccolone, ecco quanto ero ingrassata”

Simona Ventura, come tantissimi italiani, nel periodo della pandemia ha diminuito il movimento motorio, mettendo su qualche chilo. Quando a un certo punto si è pesata fuori casa (la bilancia domestica si era rotta), è stata colta da un sussulto che l’ha spinta a rimettersi in moto e a ‘smaltire’ i piaceri della tavola accumulati nei mesi segnati dalle restrizioni anti Covid (la conduttrice è anche stata contagiata. Si è infettata pochi giorni prima del Festival di Sanremo, a cui avrebbe dovuto partecipare). Lei stessa ha raccontato la vicenda, confidandosi con il magazine Gente.

“Un giorno mi sono accorta dell’inghippo – ha spiegato Super Simo, riferendosi alla bilancia domestica rotta -. Mi sono così pesata altrove, mi è venuto un coccolone: avevo preso sette chili“. Da quel giorno la conduttrice di Chivasso ha deciso con ferrea volontà di mettersi a ‘regime’, di optare per una alimentazione più che sana e di rinunciare a qualche eccesso a tavola. Inoltre, laddove concesso dalle misure contro il virus, ha ripreso a fare attività fisica all’aperto. Così, nel giro di qualche mese ha recuperato il suo peso forma, cioè 64 chili tondi tondi. Quando si guarda allo specchio adesso sprizza orgoglio e soddisfazione, anche perché ricorda che ha 56 anni e due gravidanze alle spalle.

La Ventura confessa che oggi vive in modo molto più rilassato il rapporto con il suo fisico. In giovane età era molto più ossessionata. Inoltre sostiene che la tv ‘trasforma’: “Io per esempio sembro più grossa di due taglie”. L’equilibrio trovato sotto tutti i punti di vista, sia mentale sia fisico, è stato raggiunto grazie anche a Giovanni Terzi, il giornalista con cui fa coppia da circa tre anni.

Simona Ventura e l’amore per Giovanni Terzi: “La mia quercia”

Simona definisce il compagno la sua “quercia”, cioè un supporto a cui potersi appoggiare in ogni momento e per ogni frangente. La relazione sentimentale procede a gonfie vele e il matrimonio non dovrebbe essere lontano. In diverse occasioni sia Terzi sia la Ventura hanno dichiarato di volersi sposare. I progetti sono stati accantonati a causa dell’avvento della pandemia. Ora però che si vede la luce in fondo al tunnel grazie a una massiccia campagna vaccinale si può tornare a sognare: i fiori d’arancio sono più vicini.