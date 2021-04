Isola dei Famosi, Simona Ventura confessa: “Ho fatto scelte cattive”

La conduttrice di Game of Games su Rai2 parla delle scelte non rifarebbe mai più tra cui quella di partecipare all’Isola dei Famosi

Quando si parla di Isola dei Famosi il pensiero va a Simona Ventura. La conduttrice è stata al timone di ben otto edizioni, dal 2003 al 2011, mentre in una come concorrente nel 2016 in cui è stata eliminata definitivamente nella sesta settimana. Una delle migliori conduttrici italiane degli ultimi anni è stata scalzata da Jonas Berami e questa è stata la chiara dimostrazione dello scarto che c’è tra fama e prestigio. Aveva deciso di partecipare un po’ per sfida personale al fine di preservare quella sua immagine combattiva, un po’ perché la partecipazione al reality show sarebbe stato un ticket per un programma su Canale 5 tutto suo.

Purtroppo questo non si è mai concretizzato: dopo due edizioni di Selfie – Le Cose Cambiano e una di Temptation Island Vip, SuperSimo non ha trovato spazio sulle reti Mediaset così ha deciso di ritornare sul secondo canale della Tv di Stato. Intervistata dal settimanale NuovoTv, la Ventura ha dichiarato che tutto quello che ha fatto, sia in Rai sia fuori dall’azienda, le è servito:

“Ho fatto scelte buone e altre cattive. Con il senno di poi qualcuna non la rifarei, però sono servite ad alimentare la mia curiosità, così come la mia esperienza. Non tornerei sull’Isola dei Famosi da naufraga”

Gli ascolti tv di Game of Games su Rai2 non sono brillanti. Lo show non decolla. La seconda puntata non ha raggiunto neanche il 4%. Tuttavia, si è detta felice di aver accettato questa proposta. Si è divertita a fare questo programma che è stato registrato in Portogallo mesi fa. È sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuove sfide per poter spaziare e creare qualcosa di nuovo, dove la conduzione conta davvero. Superata la paura del Covid-19, prossimamente condurrà un nuovo programma del mezzogiorno della domenica di Rai2 dal titolo Pasticci in Famiglia:

“È ancora presto per parlarne, ci stiamo ancora lavorando. Adesso penso a Game of Games e a fare una bella figura con Ellen DeGeneres che mi ha dato la benedizione”

Simona Ventura chiama Elettra Lamborghini: ospiti e anticipazioni di Game of Games stasera

Stasera su Rai2 andrà in onda il terzo appuntamento con Game of Games. Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. Ai concorrenti spetterà l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco.

L’imprevisto, però, è sempre l’angolo: basta una risposta sbagliata o toccare un pulsante per scatenare reazioni improvvise delle macchine che porteranno il giocatore a finire in acqua, cadere in una botola o volare via.