Simona Ventura, Giovanni Terzi confessa: “Si è sentita in colpa”

il giornalista fa una confessione sulla sua compagna. Intanto il debutto di Game of Games su Rai2 non è stato brillante

La scorsa settimana Simona Ventura ha annunciato di essere tornata negativa al Covid-19. La conduttrice l’ha fatto in un video postato sui social che lei stessa ha registrato per rimanere in contatto con i suoi followers e aggiornarli sulle sue condizioni di salute. In una intervista rilasciata al settimanale Oggi il compagno Giovanni Terzi ha rivelato che la sua amata si è subito isolata dal resto dei componenti della sua famiglia sentendosi anche in colpa:

“Si è chiusa in camera per due giorni, non ho neanche potuto vederla. Si è sentita in colpa”

Il giornalista, inoltre, ha spiegato il perché Simona Ventura si è sentita in colpa:

“Si chiedeva dove mai potesse essere stata contagiata”

A distanza di quasi un mese ancora si stanno chiedendo come è potuto arrivare il virus nelle loro vite dal momento che tutti sono sempre stati meticolosi, soprattutto SuperSimo. Non vedono nessuno, in casa hanno un tappeto speciale igienizzante, vanno in giro sempre con due mascherine e anche i loro figli sono scrupolosi e attenti. Il Coronavirus ha unito ancor di più Simona Ventura e Giovanni Terzi, come lo stesso ha dichiarato. A emergenza finita si sposeranno e ha assicurato che sarà una festa vera.

Qualche giorno fa Simona a Cartabianca ha litigato con Matteo Bassetti. La conduttrice aveva raccontato il suo caso e le cure alle quali si era sottoposta. Informazioni che avevano spinto il virologo a fare una puntualizzazione e poi a scagliarsi contro lei: “Si prenda una laurea e venga a fare il mio mestiere, altrimenti parli delle sue cose”.

Simona Ventura: floppa il debutto su Rai2 di Game of Games

Era prevedibile che Game of Games di Simona Ventura su Rai2 non avrebbe portato il successo sperato. La trasmissione somiglia molto a Stasera Tutto è Possibile, ma anche a Bring the Noise andato in onda qualche anno fa con Alvin su Italia 1. Presente nella trasmissione anche il gioco della botola, caratteristica unica nel suo genere e fondamentale di Caduta Libera di Gerry Scotti. Caciara, montaggi serrati, doppi sensi, balli, egocentrismo non hanno conquistato il pubblico televisivo.

Come rivelano gli ascolti tv di ieri, mercoledì 31 marzo 2021, sono stati 1.267.000 spettatori pari al 5,1% a seguire la prima puntata del nuovo programma di Simona. Probabilmente c’entra Chi l’ha Visto? che ha fatto il boom di ascolti. Con il caso Pipitone, la Sciarelli ‘ha rubato’ anche pubblico all’ammiraglia del Biscione facendo calare Svegliati Amore Mio. Crescerà il secondo appuntamento o subirà un notevole crollo?