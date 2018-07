Simona Ventura commuove: messaggio ai figli dopo l’incidente a Niccolò

Simona Ventura, nuove parole dopo l’incidente di suo figlio Niccolò Bettari: messaggio commovente

Simona Ventura torna a lasciare senza parole i suoi fan e in primis i suoi due figli maschi. La nota conduttrice ha aperto il cuore sui social, lasciandosi andare ad un messaggio molto speciale. Senza dubbio, l’ultimo periodo non è stato tutto rose e fiori per la donna. L’ex di Stefano Bettarini ha infatti visto suo figlio maggiore correre un bruttissimo pericolo, cosa che ogni mamma del mondo spera di non dover mai vivere sulla propria pelle. Fortunatamente le cose sono andate bene. Niccolò ha ripreso a vivere la sua quotidianità nel migliore dei modi, uscendo più forte di quello che è era prima dell’aggressione subita fuori una delle più note discoteche di Milano. Oggi, la Ventura omaggia i suoi due ragazzi con delle parole dolcissime parole.

Simona Ventura orgogliosa dei suoi due figli: il messaggio dopo l’aggressione subita da Niccolò Bettarini

Simona ha pubblicato sui suoi profilo social uno scatto che ritrae i suoi due figli in ottima forma e sorridenti mentre sono al mare. La Ventura si è lasciata andare ad uno speciale messaggio: “Si sono molto orgogliosa!! C’è in ogni mamma il desiderio di avere il meglio per i propri figli. Ma oggi, questa foto, assume un valore ancora più profondo!” Insomma. al presentatrice del piccola schermo italiano pare sia tornata ad essere felice e serena al fianco dei suoi ‘bambini’ ormai diventati grandi.

Simona Ventura: nuove parole sull’amore per i suoi figli

Già non molto tempo fa, Simona parlò delle emozioni provate quando le è stato comunicato cosa era accaduto a suo figlio Niccolò. Ora, però, la donna si dice felice si come siano andate a finire le cose e ringrazia tutte le persone che le sono state vicini e i medici dell’ospedale Niguarda che hanno saputo salvare la vita del suo ragazzo.