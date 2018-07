Simona Ventura e Mara Venier hanno fatto pace? Ecco quello che è successo dopo l’aggressione di Nicolò Bettarini

Quali sono i rapporti attuali tra Simona Ventura e Mara Venier? L’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini aveva stretto vicino alla famiglia del ragazzo numerose persone, tra cui appunto la conduttrice di Domenica In. Utenti del web, fan e volti noti e meno noti avevano manifestato il loro affetto a Simona Ventura e Stefano Bettarini ma tra tutti, in quei giorni difficili, il messaggio che aveva fatto più rumore era stato proprio quello di Mara Venier. Come molti probabilmente già sanno, infatti, Simona e Mara per questioni personali e private si sono allontanate molto negli ultimi tempi. Pur essendo la Ventura legata sentimentalmente al figlio del marito di Mara i rapporti tra le due, di fatto, sono stati molto tesi negli ultimi anni. Questo, però, non ha impedito alla Venier di dedicare delle parole di supporto a Simona, Niccolò e Stefano Bettarini dopo l’aggressione. Che cosa l’ha spinta a farlo? Lo ha raccontato lei stessa al settimanale Oggi.

Mara Venier e il messaggio per Simona Ventura e Niccolò Bettarini: ecco perchè lo ha fatto

“Forza Niccolò… ti abbraccio… un abbraccio a mamma e papà“ aveva scritto Mara Venier il giorno in cui si era sparsa la notizia relativa all’aggressione di Nicolò Betterini fuori da una discoteca milanese. “Credo che in certi momenti va dimenticato tutto e bisogna dare dei segnali di affetto” ha spiegato ad Oggi Mara Venier quando le è stato chiesto di parlare di questo specifico messaggio. “A me è venuto di getto, senza pensarci” ha poi specificato la conduttrice “Fine dell’argomento”. Così Mara Venier ha chiarito il suo gesto, senza tuttavia aggiungere altri particolari su quelli che sono i suoi attuali rapporti con Simona Ventura.

Niccolò Bettarini fuori dall’ospedale: le sue prime parole dopo l’aggressione

Niccolò Bettarini, una volta uscito dall’ospedale in seguito all’aggressione subito, ha scelto i social per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine durante la sua convalescenza. “Gli amici mi hanno salvato la vita” ha scritto il ragazzo in un lungo messaggio su Instagram. “Sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo”, ha aggiunto.