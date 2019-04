Simona Ventura, Made in Sud: apertura dolorosa sul dramma di Notre-Dame

Simona Ventura a Made in Sud: apertura dedicata al dramma che sta consumando Notre Dame de Paris

Simone Ventura sbarca a Made in Sud in qualità di ospite e viene affidata a lei l’apertura dello show comico di Rai 2. Un’apertura dolorosa visto quello che sta accadendo in queste drammatiche ore a Parigi, la cui celebre cattedrale di Notre-Dame sta per essere devastata da un incendio. Così, SuperSimo non può che dare il via alla serata con una dedica alla capitale dei cugini d’oltralpe. (Ricordiamo che Notre-Dame è stata colpita da un impressionante incendio sviluppatosi nel pomeriggio di oggi. Il tetto e la guglia sono crollati intorno alle ore 20).

“Con Stefano e con Fatima siamo vicini alle mamme di Parigi e ai cittadini di questa splendida città, perché vedono la loro magnifica Cattedrale, simbolo di cristianità, che sta bruciando “, ha detto Simona aprendo lo show di Rai 2 al fianco dei conduttori Stefano De Martino e Fatima Trotta. La particolare menzione alle mamme è stata fatta in quanto la puntata odierna del programma è dedicata alle madri. Dopo il pensiero per la sventura che ha colpito il cuore della Francia è iniziato lo show. Su Twitter c’è chi ha apprezzato l’intervento della conduttrice e chi ha trovato stridente, non tanto il messaggio di inizio programma, quanto lo stridere della fine del Tg 2 (con le immagini di Notre Dame in fiamme) e l’inizio di uno show comico.

Simona Ventura, pronta per The Voice: Stefano De Martino arruolato nella squadra del reality

Simona Ventura è pronta a tornare a presentare un programma in Rai dopo molto tempo. A breve, infatti, più precisamente il 23 aprile, partirà The Voice of Italy che la vedrà nelle vesti di conduttrice. Tutto è pronto: i quattro coach saranno Morgan, Elettra Miura Lamborghini, Gigi D’Alessio e Gué Pequeno. Anche Stefano De Martino sarà della squadra. Per lui un ruolo dietro le quinte su Rai Radio 2, al fianco della conduttrice Andrea Delogu.