Simona Ventura, sfogo su Instagram: “Più mi fate male, più mi carico”

Simona Ventura si sfoga su Instagram: “Più mi attaccate, più divento forte. Più mi fate male, più mi carico…”

Simona Ventura, reduce da una brillante conduzione di Temptation Island Vip (premiata anche da ottimi ascolti), nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un post che odora di rivalsa: uno sfogo ‘positivo’, un’iniezione di carica reattiva. Ma con chi ce l’ha la Tigre di Chivasso? Chi ha nel mirino? Lei non fa nomi, non è nel suo stile. Tuttavia, se uno più uno fa due, non si fa peccato a pensare che la destinataria del suo sfogo potrebbe essere Barbara d’Urso. Motivo? Negli scorsi giorni a Domenica Live, la conduttrice partenopea ha ospitato nel suo salotto Patrick Baldassarri, ex compagno di Valeria Marini con cui ha partecipato a Temptation Island Vip. Nella messa in onda delle clip di Patrick al reality però non si è mai vista la Ventura…

Il messaggio social pubblicato da Simona Ventura

Presto la mancanza nei video di SuperSimo è stata notata dagli utenti che sui social non hanno mancato di sottolineare il fatto (in tanti hanno creduto che il taglio di Simona non fosse causale). Il tam tam sul web tra i sostenitori di Barbara e quelli della Ventura è così diventato rovente (ricordiamo che la d’Urso comunque non ha mai detto esplicitamente nulla sulla collega. Lo stesso vale per Simona nei confronti di Barbara. Tuttavia è risaputo che tra le due non ci sia particolare feeling). Così si giunge ad oggi e al post dell’ex moglie di Bettarini: “Più mi attaccate più divento forte, più mi fate del male e più mi carico di energia positiva! Grazie di ESISTERE, siete il motore fiammante della mia vita ♥️ #ingraziadidio #happiness #pic @gianlucasarago #positive #positivevibes #boxe #SimoBlackAndWhite #november #smile“.

SuperSimo: il sostegno dei fan

Le parole di Simona sono state accolte dalla schiera dei suoi fan Instagram in maniera entusiasta. Tantissimi coloro che le hanno fatto i complimenti per la sua tenacia e la sua energia. Tanti anche coloro che hanno apertamente pensato e scritto che il messaggio fosse in una certa misura per la collega. “Più qualche conduttrice che va la domenica in tv in mutande oscenamente cerca di oscurarti e ti odia, più tu ti carichi d’amore della gente e di energia positiva. C’è chi ha successo ed è solo come un cane e chi come te è piena d’amore!”. E ancora: “Povera D Urso…piccola..piccola…così!”. Alcuni addirittura vedrebbero bene Simona al posto della d’Urso: “Ti voglio vedere come conduttrice di Pomeriggio Cinque è Domenica Live. Saresti super”.