Simona Ventura e Gerò vivono ancora insieme? Gli scatti rubati parlano chiaro

Simona Ventura e Gerò si sono davvero lasciati? Il rapporto di coppia dopo la separazione

Simona Ventura e Gerò Carraro si sono lasciati, è assodato. A ritornare insieme e/o a riprovarci una seconda volta, e questo lo hanno più volte ribadito entrambi, al momento non sono intenzionati. Gli occhi sognanti e la complicità che ancora adesso dimostrano di avere, tuttavia, non smette di far sognare i loro fan. Quest’interesse, ovviamente, mantiene alta l’attenzione su di loro che, come dimostrano alcune copertine nelle principali riviste di gossip di queste settimane, continuano ad essere assediati dai paparazzi. L’ultimo settimanale a pubblicare alcune foto di Simona e Gerò insieme è stato Oggi che, a tal proposito, ha anche fatto notare una cosa, ovvero: i due sembrerebbero vivere ancora insieme.

Simona Ventura e Gerò vivono ancora insieme? La coppia non sfugge ai paparazzi

Simona Ventura e Gerò Carraro vivono ancora insieme? A quanto pare si. A dimostrarlo sono, come accennato sopra, le ultime foto pubblicate da Oggi. I paparazzi hanno beccato la coppia insieme. Simona e Gerò hanno prima fatto un aperitivo in compagnia di amici e poi, vedendosi seguiti dai fotografi, si sono salutati e separati. Poco dopo, però, Gerò è rientrato a casa (la stessa in cui aveva riaccompagnato un momento prima la Ventura). Cosa vuol dire questo? Possibile che Simona e Gerò vivano ancora sotto lo stesso tetto in attesa di una nuova sistemazione? Probabile. In fondo, come ribadito da entrambi, non c’è nessun rancore o astio personale a spingerli a stare lontani.

Simona Ventura e Gerò uniti per il bene di Carolina, lui dichiara: “È la figlia che non ho mai avuto”

Simona Ventura e Gerò Carraro, come dichiarato in una recente intervista rilasciata ad Oggi, stanno facendo di tutto per cercare di preservare al massimo il loro legame. Impegnarsi a mantenere dei rapporti civili e sereni è fondamentale per loro soprattutto per il bene che vogliono a Carolina (la figlia adottiva di Simona cresciuta anche da Gerò). “Io mi sento il suo papà e per me lei è la mia bambina” ha spiegato Carraro “È stata la figlia che non ho mai avuto. Desidero seguirne gli studi, sostenerla e contribuire a costruire il suo futuro. Voglio esserci per sempre per lei. E nessuno potrà impedirmelo”.