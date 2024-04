Simona Ventura imbarazzata: piccolo problema a Citofonare Rai2

La conduttrice di Citofonare Rai 2, Simona Ventura, si è mostrata in uno stato particolare in trasmissione. Purtroppo ha preso una paralisi facciale e quindi il cameraman è stato costretto a riprenderla solo da un lato.

Poco fa Simona ha interrotto il dialogo con Paola Perego e Gabriele Cirilli, in diretta, per parlare direttamente con il cameraman. Gli ha detto di non sforzarsi di riprenderla frontalmente perché ha subito un piccolo incidente. Purtroppo a causa del freddo metà faccia le è rimasta paralizzata e quindi ha preferito farsi inquadrare solamente da un lato: all’americana.

“Sergio ti tolgo dall’impiccio, puoi riprendermi anche a piano americano perché devi sapere che da ieri ho mezza faccia bloccato, non è niente di che ma il freddo“

Tanto che Paola Perego subito le ha dato man forte, tranquillizzandola e dicendole che tanto “è bella lo stesso“. Un piccolo incidente abbastanza imbarazzante per la conduttrice che ha comunque deciso di andare in tv e mostrarsi anche se non perfettamente in forma. D’altronde è anche questo “il bello della diretta“.

Ragazzi succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Mai mollare 🩷🩷 #citofonarerai2 pic.twitter.com/1qE3B3LoOY — Simona Ventura (@Simo_Ventura) April 7, 2024

Il ritorno in auge di Simona Ventura

Per qualche anno la conduttrice non è più apparsa al timone dei programmi tv. Infatti è passata dall’essere una delle più richieste al non essere più chiamata per alcuna trasmissione. Così ha deciso di buttarsi sui reality.

Prima ci ha provato con l’Isola dei Famosi che per anni ha condotto, provando l’esperienza da naufraga. Forse però il risultato sperato non lo ha raggiunto. Dall’anno scorso è stata chiamata per condurre Citofonare Rai 2 al fianco di Paola Perego. Nessuno avrebbe mai pensato a questa accoppiata che in realtà si è dimostrata funzionare, anche perché tra le due c’è un ottimo rapporto.

Entrambe poi, quest’anno hanno deciso di partecipare a Ballando con le stelle, dove la Ventura si è classificata meritatamente al secondo posto, in compagnia di Samuel Peron.

Anche in amore la Ventura, dopo periodi bui e sfortunati, ora sembra aver ritrovato il sereno. Presto sposerà Giovanni Terzi che l’ha amata sin dal primo giorno e che cerca di non farle mai mancare nulla. Anche lui ha partecipato quest’anno a Ballando.