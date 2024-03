Simona Ventura esagera: l’incredibile numero di invitati alle nozze

Il giorno del grande passo con Giovanni Terzi, dal quale ha ricevuto la proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle, si avvicina. La data delle nozze fissata da Simona Ventura è il 6 luglio 2024. L’evento si terrà a Rimini, al Grand Hotel, luogo del cuore sia della conduttrice di Chivasso, sia del giornalista. I preparativi fervono, sotto la supervisione del wedding planner più famoso d’Italia, Enzo Miccio, che avrà un gran da fare considerando l’incredibile numero di invitati alla festa.

‘Super Simo’, ospite di di Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno (Rai Uno), ha rivelato alcuni dettagli sul suo imminente matrimonio, tra cui quello relativo alle persone presenti. Solitamente, per una festa nuziale, quando gli invitati sono parecchi, si arriva a circa 300/350. La Ventura e Terzi sono ben oltre questo numero. L’ex timoniera de L’Isola dei Famosi ha spiegato che è già arrivata a 1000 invitati. Come si diceva, Enzo Miccio è chiamato a fare gli straordinari.

“Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore. Il Grand Hotel è il nostro luogo del cuore. Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille”.

Molta attesa anche per l’abito, anzi gli abiti che la ‘Tigre di Chivasso’ sfoggerà durante la giornata dell’unione con Giovanni. Una cosa è sicura, non si tratterà di vestiti banali o classici, che dir si voglia: “Non voglio essere sobria, non è da me. Enzo Miccio curerà tutto”. La Ventura ha reso noto un altro particolare: l’abito sarà bianco ma “siccome siamo donne di spettacolo, vogliamo essere spettacolari. Spero di esserlo. Avremo diversi look”.

Simona Ventura e l’amore maturo con Giovanni Terzi

Entrambi i futuri sposi non è la prima volta che sono protagonisti di un matrimonio. Terzi ne ha addirittura due alle spalle. Si è unito a Paola, dalla quale ha avuto il figlio Lodovico. Dopodiché, il 3 ottobre 2008 ha sposato Silvia Fondrieschi. Le nozze sono state celebrate da Letizia Moratti innanzi al figlio della coppia, Giulio Antonio, all’epoca 9 anni.

La Ventura ha invece alle spalle il matrimonio con l’ex calciatore Stefano Bettarini. I due si promisero amore eterno il 30 marzo 1998. Dalla relazione sono nati due figli, Nicolò e Giacomo, venuti alla luce rispettivamente nel 1998 e nel 2000. Nel 2004, la love story è giunta al capolinea. ‘Super Simo’ scoprì di essere ripetutamente stata tradita. Il divorzio è arrivato nel 2008. Oggi i due ex sono in ottimi rapporti.

Nel 2014 la conduttrice ha adottato una bambina di nome Caterina. All’epoca stava con Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, figlio di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. La storia, iniziata nel 2010, è durata circa 7 anni. Nel 2018 la Ventura ha incontrato Terzi. A breve le nozze. Viva l’amore!